Dân tình phát hiện Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng dù ly hôn, tố nhau căng đét nhưng vẫn mặc... áo đôi

Vụ ly hôn giữa Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng trở thành một trong những vụ việc hot nhất trong thời gian qua. Mới đây, Nguyễn Trọng Hưng đã tiếp tục có những chia sẻ mới nhất về chuyện riêng với vợ cũ, tiết lộ thêm thông tin mà nhiều người chưa hề hay biết.

Theo nam diễn viên sinh năm 1992, cặp đôi đã quyết định ly hôn từ tháng 1/2020. Mâu thuẫn của cả hai từ trước Tết đã đến đỉnh điểm nên quyết định dừng lại. Đó là lúc nhà Âu Hà My xảy ra chuyện buồn, thuyết phục Trọng Hưng về nhà ở cùng mẹ vợ để giúp mẹ vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Nguyễn Trọng Hưng cho biết, trong thời gian ở cùng với mẹ vợ, cả 2 lại tiếp tục xảy ra cãi vã, do có quá nhiều người can thiệp vào nên chuyện càng phức tạp, khó giải quyết. Cuối cùng, cặp đôi chính thức ly hôn vào ngày 26/8 vừa qua.

Chiếc áo Âu Hà My mặc trong ảnh đăng story mới đây...

Dù đã đường ai nấy đi, cả 2 vẫn không ngừng đấu tố qua lại, phản bác các thông tin của nhau đưa ra. Trong khi Nguyễn Trọng Hưng khẳng định vợ mình không hề có bầu thì Âu Hà My sẵn sàng nhờ Pháp luật vào cuộc.

Sau nhiều ngày 'sóng gió', Âu Hà My chính thức đăng tải hình ảnh đầu tiên của mình lên story. Cụ thể, nữ giảng viên trẻ tuổi chia sẻ lại bài đăng của một người bạn chụp lại lúc 3 người đi ăn. Theo đó, người bạn cũng động viên Âu Hà My rằng: "Sau lưng em là những người luôn yêu em vô điều kiện! 5ting (cố lên)" thì được cô đáp lại: "Mãi yêu các anh chị".

Có thể thấy, Âu Hà My có vẻ tiều tụy hơn trước kia. Chiếc áo cô mặc có vẻ rất giống với chiếc áo mà Nguyễn Trọng Hưng mặc hôm livestream gần đây, từ kiểu dáng, hoa văn cho tới màu sắc. Cụ thể, từ đoạn livestream được chị Nguyễn Trọng Hưng đăng tải, chồng cũ Âu Hà My đã cùng gia đình mời thầy về cúng lễ. Trong đoạn video, nam diễn viên thậm chí còn nói với thầy rằng: "Có những lúc còn có ý nghĩ tự tử".

... rất giống áo Nguyễn Trọng Hưng mặc khi 'giải bùa'.



Đặc biệt, bài đăng của người được cho là chị gái Nguyễn Trọng Hưng nêu rõ: "Bùa này mà cô Giảng Viên Đại Học nói là bùa bình an, bùa cầu con đấy ạ. Bùa của Cô giáo đấy, vào đây mà nhận về nhé...".



Đáng nói, trên mạng còn truyền nhau hình ảnh nữ giảng viên Âu Hà My cũng vào xem trực tiếp cảnh livetream của gia đình chồng cũ. Điều này càng khiến nhiều người háo hức xem diễn biến mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ