Âu Hà My xuất hiện xinh đẹp sau bao sóng gió, hé lộ về việc cứu trợ miền Trung

Ngày 12/8 vừa qua, cả mạng xã hội dậy sóng trước việc nữ giảng viên trẻ Âu Hà My bắt quả tang chồng Nguyễn Trọng Hưng ngoại tình khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Bên cạnh đó, cô còn tố chồng cũ sống bội bạc với vợ và gia đình vợ.

Sau 2 tuần giữ im lặng, cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đã lên tiếng phản pháo, khẳng định nữ giảng viên 9x giả mang thai , hỗn láo với mẹ chồng, đặt camera tại nhà riêng, vu khống chuyện anh vay 1 tỷ nhà vợ để trả nợ...

Mặc Nguyễn Trọng Hưng bền bỉ tố ngược, Âu Hà My vẫn không hề đáp lại, ngoại trừ việc đăng tải dòng trạng thái dàu trên trang cá nhân ngày 3/9 cũng là ngày sinh nhật của người bố đã khuất. Cô cũng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung công việc, học tập, hạn chế đăng tải ảnh bản thân và cảm ơn những người đã tin tưởng và quan tâm mình.

Bài chia sẻ mới nhất của Âu Hà My

Đến tối muộn 20/10, Âu Hà My bất ngờ xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn. Trên trang cá nhân, vợ cũ Nguyễn Trọng Hưng cho biết bản thân quyên góp 100 triệu đồng cho miền Trung. Cô cùng một số người bạn khác đã cùng nhau ủng hộ tiền để mua áo phao, lương thực và những vật dụng cần thiết cho người dân nơi đây.





Nữ giảng viên viết: "20/10 không cần hoa và quà, hướng về miền Trung thân thương. Mấy ngày qua đọc những tin tức đau lòng của người dân vùng bão lũ, Hà My xin đươcj phát tâm ủng hộ 100 triệu đồng. Ngoài ra em xin cảm ơn tấm lòng sẻ chia, cứu giúp miền Trung ruột thịt của các mạnh thường quân.

Một ngày 20/10 thật khác, xung quanh chỉ toàn áo phao và nhu yếu phẩm mỳ tôm, bánh, sữa, để đi thiện nguyện, thương lắm những người dân đang từng giờ chống chọi với bão lũ...

Hà My xin chân thành cảm ơn mọi người. Mọi điều thiện lành mọi người đóng góp nhóm em xin được ghi nhớ. Cùng cầu nguyện và hướng về miền Trung thân thương, yêu thương và biết ơn cả nhà rất nhiều".

Hậu ly hôn, Âu Hà My vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp

Bài đăng của Âu Hà My đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng hàng trăm phản hồi tích cực. Mọi người đều khen ngợi hành động của cô và gửi lời chúc đến nữ giảng viên.

Mới đây, Âu Hà My cũng chia sẻ bức ảnh chụp cận mặt, mặc áo phông dài tay cùng áo gile khỏe khoắn để chuẩn bị vào Quảng Bình. Có thể thấy sau khi ly hôn, Âu Hà My vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc sinh đẹp.



