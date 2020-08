Trong câu nói của Arteta, Aubameyang có nhìn ra... La Mã?

1. Người thích lịch sử hẳn đều từng nghe đến Liên minh tam hùng lần thứ nhất, tiếng Latin là Primus triumviratus.

Đó là liên minh chính trị được thành lập bởi Gaius Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus và Gnaeus Pompeius Magnus, ba con người giàu tham vọng bậc nhất mà nhân loại từng chứng kiến.



Cả Caesar, Crassus và Pompeius đều muốn là số 1. Họ lập ra Tam đầu chế chỉ để khống chế Viện nguyên lão và tạo bước đệm tiến thân mà thôi, chứ từng người đều hiểu hai người kia thực sự muốn gì.



Cuộc cạnh tranh quyền lực không nhân nhượng ấy đã dẫn đến cái chết đầy bi kịch của cả ba.

Crassus bỏ mạng đầu tiên, khi cố xâm lược Parthia để không bị tụt lại phía sau Caesar và Pompeius về thành tích quân sự, tiêu chí quan trọng nhất cho chiếc thang leo lên chức vụ tối cao Chấp chính quan.



Sau khi thành công trong hàng loạt chiến dịch quân sự bên ngoài lãnh thổ La Mã, rồi cướp công Crassus trong màn trấn áp Spartacus và các nô lệ nổi loạn, Pompeius tưởng sẽ ngự trị trên đỉnh cao. Nhưng đến cuộc đấu tay đôi giành quyền cai trị La Mã, Pompeius gục ngã dưới tay Caesar.



Tới lượt mình, Caesar, người anh hùng trong cuộc chinh phục xứ Gaul, bị các thành viên Viện nguyên lão ám sát bằng 23 nhát dao.



Caesar, Pompeius, Crassus cùng đoản mệnh, tuy nhiên tiếng tăm và di sản của họ thì quá to lớn để bị lãng quên.



2. Nhưng sẽ rất ít người nhớ Aubameyang, trừ phi chức vô địch FA Cup với Arsenal không phải là danh hiệu cuối cùng mà tiền đạo người Gabon để lại cho hậu thế.



Nếu Caesar được xem là chiến binh giỏi nhất trong thế hệ của mình, thì Aubameyang cũng là cây ghi bàn cự phách bậc nhất của bóng đá đương đại.



Hai cú đúp vào lưới Man City và Chelsea tại FA Cup 2019/20 là lời khẳng định... hơi thừa về tài năng của Aubameyang, người đã giành ngôi Vua phá lưới tại Bundesliga và Premier League, cùng hàng loạt giải thưởng cá nhân khác.



Ở cấp độ CLB, Aubameyang đoạt Cúp Quốc gia tại cả 3 quốc gia châu Âu mà anh đặt chân đến. Tuy nhiên, những chiến tích hạng hai với những đội bóng "loại C và B" như Saint-Etienne, Dortmund và Arsenal lại là quá ít để người đời ghi nhận Aubameyang là một cầu thủ vĩ đại.



Suốt sự nghiệp của Aubameyang, anh liên tục được đồn đại sắp gia nhập một CLB hàng đầu. Nhưng ở tuổi 31, Aubameyang vẫn chưa được bắt gặp trong màu áo Real, Barca, Bayern hay MU.

Aubameyang không thể, hay chỉ đơn giản là không dám dấn thân vào một thử thách khốc liệt hơn?



Trong lễ ăn mừng với Arsenal, Aubameyang lóng ngóng làm rơi cả Cúp. HLV Mikel Arteta pha trò: "Cậu ấy cần có thêm kinh nghiệm với các danh hiệu".



Nghe câu nói vui của Arteta, liệu Aubameyang có cảm thấy rất nhiều nỗi buồn?



