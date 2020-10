Audition ngừng hoạt động từ 1/11, CĐM 'tiếc đứt ruột' khi phải chia tay một tựa game huyền thoại

Ngày 7/10, VTC Game đưa tin, đối tác sở hữu bản quyền Audition từ chối cho phép họ tiếp tục phát hành game này tại thị trường Việt Nam, kể từ 0h ngày 1/11/2020 sau 14 năm hoạt động. Theo đó, chuỗi các hoạt động chuyển nhà trọn gói từ Audition qua AU2 chuẩn Audition Mobile cũng sẽ dừng cùng thời điểm trên.

Audition - Tựa game một thời khiến 8x, 9x 'quên ăn quên ngủ' đã chính thức ngừng hoạt động sau 14 năm

Đây được coi là tin khá sốc đối với fan hâm mộ. Rất nhiều 8x, 9x đời đầu đã có những kỷ niệm không thể nào quên đối với tựa game online huyền thoại này.

Audition là trò chơi được sản xuất bởi T3 Entertainment và do HanbitSoft phát hành tại Hàn Quốc từ năm 2004. Đến năm 2006, VTC Game là đơn vị đầu tiên mang tựa game Casual dancing này về Việt Nam và nhanh chóng gặt hái được rất nhiều thành công.





Thông tin được VTC Game đăng tải khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng

Audition là trò chơi điện tử gắn liền với các gamer thế hệ 8x và 9x đời đầu. Trong trò chơi này, người dùng sẽ điều khiển theo các mũi tên trên thanh hiển thị và nhấn dấu cách đúng nhịp. Khi tất cả người chơi nhảy cùng một điệu thì điểm số sẽ được tính bằng những cú nhấn phí cách chính xác. Trình độ nhảy càng điêu luyện thì điểm ghi được càng nhiều.

Sau 14 năm cuối cùng Audition cũng phải nói lời chia tay với người chơi của mình

Ngoài việc thể hiện trình độ vũ đạo điêu luyện của mình trong game, người chơi còn có thể chat chit, tương tác với nhau trong lễ đường kết hôn và các phòng thi đấu. Tại Việt Nam, trò chơi điện tử online này được yêu thích và phát triển đến mức nó còn có cả một phiên bản ngoài đời thực. Điển hình chính là cuộc thi Miss Audition đã đưa nhiều tên tuổi nổi lên như Bảo Thy, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Vương Khang,... Ngoài ra cũng có không ít cặp đôi từ bạn nhảy trong thế giới ảo đã trở thành người yêu và vợ chồng ngoài đời thực.

Trò chơi một thời được rất nhiều 8x 9x yêu thích

Ngay sau khi thông tin trò chơi Audition chính thức ngừng hoạt động, cộng đồng mạng đã bảy tỏ sự hoài niệm tiếc nuối bình luận rôm rả trên các page và group. Đa số mọi người đều tỏ ra khá bất ngờ và cùng nhau chia sẻ lại những ký ức một thời say mê với những giai điệu và bước nhảy trong thế giới ảo này.

Cộng đồng mạng tỏ ra khá tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với tựa game huyền thoại này

- "Vậy là lại sắp chia tay một trò chơi huyền thoại."

- "Sau Yahoo Messenger, mị lại sắp chia tay người bạn thứ hai đã cùng mị đi qua năm tháng tuổi trẻ."

"Vừa mới định cày lại xong thì nghe tin này, buồn thật sự."

- "Đúng là không có gì tồn tại mãi mãi cả."

- "Audition đúng kiểu thanh xuân của mị luôn ấy. Nhớ mãi mấy lần cày net nhảy audition đến nỗi về nhà bị mẹ đánh."

Thông tin này hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo dư luận. Đa số cộng đồng mạng đều tiếc nuối khi sắp phải chia tay một tựa game huyền thoại đã gắn bó với tuổi thơ của bao người.

Audition Game Play (HaruHaru)

Theo Phương Hoa/SKCĐ