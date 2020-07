Ba bà cháu bị ngộ độc sau khi ăn cam và dưa hấu, bảo quản trái cây mùa hè như thế nào cho đúng

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thức ăn. Hai bệnh nhi cùng trú tại Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, 1 bệnh nhi 9 tuổi, 1 bệnh nhi 6 tuổi. Hai trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, li bì, nôn nhiều đại tiện phân lỏng không kiểm soát, sốt liên tục 39 - 40 độ C. Riêng bé 9 tuổi trong tình trạng rất nặng, rối loạn điện giải nghiêm trọng.



Sau khi cấp cứu, bà của 2 bệnh nhi đã được xuất viện, còn 2 bệnh nhi có biểu hiện nặng hơn đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.



Bác sĩ Nguyễn Thị Lợi, bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, người trực tiếp cấp cứu cho các bệnh nhi cho biết: Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu điều chỉnh dịch, cân bằng điện giải, sử dụng kháng sinh đường ruột, hạ sốt. Đặc biệt, điện giải đã ổn định.



Sau 2 ngày điều trị tích cực điều tình trạng các bé ổn định hơn, tỉnh táo, không sốt, tình trạng nôn khan, đau bụng giảm và đại tiện phân lỏng đã được kiểm soát. Hiện 2 bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục điều trị tại Đơn vị Hồi sức tích cực nhi - Khoa Nhi.



Hiện chưa thể khẳng định chính xác nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc của 3 bà cháu là do dưa hấu và cam. Tuy nhiên, sự việc cũng đưa ra lời cảnh báo tới người dân về thói quen bảo quản hoa quả trong mùa hè.



Nên nhớ dưa hấu là loại trái cây mùa hè rất dễ nhiễm khuẩn. Dưa hấu có tới 90% là nước, nhiều đường và giàu chất xơ nên cách tốt nhất là ăn trong vòng 12 tiếng sau khi bổ.



Tuyệt đối không để dưa hấu qua đêm. Nếu buộc phải để qua đêm thì nên bọc trong túi hoặc hộp kín để ngăn mát tủ lạnh, để cả vỏ. Dưa hấu chỉ cần để bên ngoài vài tiếng đã có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella – một loại vi khuẩn gây viêm ruột cấp tính. Hôm sau lấy dưa hấu ra ăn nên cắt bỏ lớp bên ngoài để đảm bảo an toàn.



Đối với cam dễ bảo quản hơn bởi trái nhỏ và có vỏ dày. Tuy nhiên cũng tương tự các loại trái cây mọng nước khác. Cam đã bổ nên ăn hết, chỉ bảo quản cam chưa bổ, còn nguyên vỏ.



Mùa hè mọi người có thói quen cho tất cả mọi thứ vào tủ lạnh. Với trái cây nên nhớ rửa sạch với nước, để ráo rồi cho vào hộp hoặc túi nilon để trong ngăn mát.



Không để chung hoa quả đã cắt cùng ngăn với các loại rau hay thịt cá trong tủ lạnh để tránh nhiễm khuẩn.

Lợi ích của trái dưa hấu. Video: HanoiTV