Bà mẹ Hải Phòng nói gì về clip đưa con ra cổng trường rồi chụp ảnh?

Sự việc đã được camera an ninh nhà một người dân cạnh cổng Trường tiểu học Quang Trung ghi lại. Đáng nói clip ghi lại cảnh cổng trường mở rộng, nhiều học sinh khác vẫn ra vào bình thường. Chỉ có bà Mùi đưa con đến dừng lại ở cổng chụp ảnh rồi đi về.

Đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ đứng chụp ảnh ở cổng trường tiểu học