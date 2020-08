Tiết lộ lời khai sốc của bà nội bơm thuốc chuột đầu độc cháu 7 tháng tuổi bị bại não ở Thái Bình

Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình ) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một bé trai gần 1 tuổi mắc bệnh bại não bị bà nội đầu độc bằng cách bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho uống.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình). Cơ quan Công an TP Thái Bình nhận bàn giao bà Lệ từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/7, cháu L.T.D.M. (7 tháng tuổi) được bố mẹ đưa vào bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị thấy tình trạng Sức Khỏe của cháu bé chuyển biến xấu nên phía bệnh viện đã chuyển cháu xuống Bệnh viện Nhi TW (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi TW phát hiện có dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ tiến hành làm xét nghiệm từ cho cháu bé thì phát hiện có dấu hiệu nhiễm độc nên đã trình báo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Phòng khám tư của bà Lệ

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh thông tin, triệu tập bà Chử Thị Mỹ Lệ - bà nội cháu M. đến trụ sở làm việc. Tại đây, bà Lệ khai nhận đã đầu độc cháu nội. Bà Lệ khai, đã 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu M. uống, dẫn tin từ tờ Thanh Niên.

Sau khi có thông tin ban đầu, Công an quận Đống Đa đã liên hệ và bàn giao bà Lê cho Công an TP Thái Bình áp giải về tỉnh này tiếp tục điều tra và thụ lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật

Liên quan đến vụ việc kinh hoàng này, trong ngày 4/8, một lãnh đạo xã Tân Bình (TP Thái Bình) cho biết, hiện cháu M. đã qua cơn quy kịch, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ. Sau khi có thông tin vụ việc, Phó Chủ tịch phường đã liên hệ với chồng và con trai bà Lệ nhưng không được. Hiện phía phường chỉ nắm được thông tin ban đầu như vậy.

Còn theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên , bà Chử Thị Mỹ Lệ hiện là Phó trưởng khoa Sản (Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ngoài ra, bà Lệ còn mở phòng khám sản tại TP Thái Bình.

Trước đó, cháu M. bị sinh non , mang bệnh bại não và hở hàm ếch nên thường xuyên phải nhập viện điều trị. Bố mẹ cháu M. làm việc ở Hà Nội nên để con ở nhà cho bà nội chăm sóc thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo Thanh Mai/SKCĐ