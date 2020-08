Bà nội đầu độc cháu ruột qua lời kể của đồng nghiệp: Chưa từng có điều tiếng, khúc mắc với ai

Liên quan đến vụ bà nội đầu độc cháu ruột 7 tháng tuổi bị bại não bằng sữa pha thuốc chuột, ngày 5/8, đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình ) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi với dấu hiệu tội Giết người của bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình). Trước khi bị bắt giữ, bà Lệ là Phó khoa sản ở Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Về phía cơ quan nơi bà Lệ công tác, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư cho biết, đơn vị đã đình chỉ sinh hoạt đảng và công tác của bà Chủ Thị Mỹ Lệ. Phía Bệnh viện huyện Vũ Thư cũng đã có báo cáo gửi Sở Y tế, lãnh đạo huyện Vũ Thư, Trưởng Công an huyện Vũ Thư thông tin về nhân thân của bác sĩ này. Đồng thời bố trí cán bộ khác thay thế vị trí chuyên môn mà bà Lệ đang đảm nhiệm để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Nói về bà Chử Thị Mỹ Lệ, một bác sĩ hiện là lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư cho biết: Bà Lệ hành nghề y, phấn đấu từ tuyến xã lên đến Trung tâm y tế huyện. Sau đó, bà Lệ chuyển về Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư giữ chức Phó khoa sản.

Cũng theo vị bác sĩ này, trong quá trình công tác tại Bệnh viện, bà Lệ luôn hoàn thành tốt chuyên môn nghiệp vụ của mình. Bà Lệ cũng chưa từng có điều tiếng, khúc mắc gì với đồng nghiệp trong bệnh viện

Vị bác sĩ này cho biết: "Sự việc xảy ra với bà ấy không nằm trong phạm vi bệnh viện, nhưng chúng tôi cũng rất bất ngờ".

Về tình trạng Sức Khỏe của cháu bé 7 tháng tuổi bị bà đầu độc, phía Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, tiếp tục theo dõi điều trị. Qua khám nghiệm, kiểm tra cháu bé bị dị tật bẩm sinh, bại não, hở hàm ếch và tim bẩm sinh. Hiện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Như đã đưa tin, gia đình đưa cháu bé vào bệnh viện Nhi Thái Bình điều trị nhưng sức khỏe không có tiến triển. Sau đó, bệnh viện Nhi Thái Bình đã đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tại đây các bác sĩ phát hiện, cháu bé bị nhiễm độc từ thuốc chuột nên đã báo Công an.

Công an sau đó vào cuộc điều tra nghi ngờ bà Lệ đầu độc cháu. Sau đó, Công an phía Hà Nội bàn giao người này cho Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

