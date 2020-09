Thượng tọa Thích Quang Thạch đưa 3 phương án giải quyết vụ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

Trong buổi họp chiều ngày 5/9, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết, hiện những hũ hài cốt, di ảnh tại chùa có 3 dạng: Dạng thứ nhất là những hũ tro cốt có thông tin và di ảnh; dạng thứ 2 là những hũ tro cốt không có hình ảnh, tên tuổi; dạng thứ 3 là chỉ có hình ảnh không tro cốt.

Theo Thượng tọa Thích Quang Thạnh, để đảm bảo việc xác nhận tro cốt của người mất trùng khớp với thân nhân thì người dân cần ghi cụ thể số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại, địa chỉ vào trong phiếu thông tin. Sau khi chùa thu thập đầy đủ thông tin thân nhân của tro cốt sẽ tổ chức thành từng đợt xuống nhận tro của người thân.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao đổi với người dân

Ở cuộc họp chiều 5/9, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng đưa ra 3 phương án giải quyết vụ việc trên. Cụ thể:

Phương án 2, nếu thân nhân hài cốt đồng ý thì chùa sẽ để tro cốt chung làm một tượng đài, ghi đầy đủ tên tuổi của người quá cố lên và thờ cúng trang nghiêm.

Phương án cuối cùng, thân nhân đồng ý thủy táng theo nghi thức Phật giáo, chùa sẽ tổ chức cầu siêu rải tro cốt xuống dòng sông.

Sau khi nêu 3 phương án, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng khẳng định những phương án trên nếu thực hiện cần sự đồng thuận của thân nhân các hài cốt.

Sau buổi họ, thân nhân có tro cốt gửi trên chùa đã ghi lại ý kiến vào trong phiếu gửi lại nhà chùa. Vì có nhiều ý kiến khác nhau nên nhà chùa đang tổng hợp để có phương án xử lý ổn nhất.

Người thân đề nghị thủy táng tro cốt những người quá cố bị mất biển tên