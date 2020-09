Bắc Bộ mưa lớn vào cuối tuần do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh

Dự báo thời tiết vào khoảng giữa tuần, tức là ngày 16-17/9 vùng áp thấp này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó di chuyển về phía đất liền nước ta và mạnh lên thành bão.

Ngoài ra ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường, đẩy rãnh áp thấp qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng từ rãnh áp thấp và bão trên biển Đông nên Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn, kèm theo nguy cơ cao về giông lốc và gió giật mạnh.

Bắc Bộ sắp đón một đợt mưa lớn vào cuối tuần

Trung tâm cũng dự báo từ giờ đến cuối năm, trên các sông thuộc khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều đợt lũ lớn, nhất là ở khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ vào các tháng 10, 11.

Tại hạ lưu các con sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, đỉnh lũ đã lên mức báo động 1 - báo động 2, các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các con sống có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Các chuyên gia cũng nhận định bắt đầu từ khoảng cuối tháng 9, mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Trung Bộ, do đó khi vực này từ nay đến tháng 12 sẽ có nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn và lũ đặc biệt lớn.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo thời tiết 14/09/2020 | Bắc Bộ có mưa rất to

Xem thêm: Mùa đông năm nay có thể đến sớm từ cuối tháng 9 và xuất hiện những đợt rét kỷ lục

Theo Phương Hoa/SKCĐ