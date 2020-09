Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ đón không khí lạnh từ đêm nay, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 24 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 22/9, một đợt không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong đêm nay, thời tiết Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng. Một số địa phương sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến giao động từ 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm.

Hà Nội sẽ giảm nhiệt từ ngày mai

Từ ngày 23/9, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển mát, đôi lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa trong khoảng từ 10-30mm/12h, có nơi trên 60mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo nhiệt độ thời tiết tại Hà Nội các ngày từ 22/9 đến 26/9

Tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay 22/9, thời tiết có lúc có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần để phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay Thời tiết Hà Nội dự báo là sẽ có mưa. Sang ngày hôm sau nhiệt độ sẽ giảm dần, thời tiết chuyển mát.

Theo trang thời tiết Weather.com đưa tin, nhiệt độ Hà Nội cao nhất hôm nay là khoảng 31 độ C, thấp nhất là 25 độ C. Trong khi đó vào ngày mai, 23/9, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, thấp nhất là khoảng 24 độ C.

