Bắc Giang: Bắt quả tang trai trẻ mua dâm "bà cô 6X"

Theo đó, Công an huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đắc Đua về tội môi giới mại dâm.

Khoảng 14h, ngày 14/10, Tổ công tác của Công an huyện Yên Dũng tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ 999 ở tổ dân phố Trại Giữa, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng do bà N.T.H, SN 1969, trú tại tổ dân phố Trại Giữa, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng là chủ cơ sở.

Đối tượng Nguyễn Đắc Đua

Quá trình kiểm tra phát hiện 2 đôi nam nữ đang quan hệ tình dục mua, bán dâm. Xác minh đối tượng mua dâm là H.V.T, sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Đông Hương, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng và N.V.C, sinh năm 1987, trú tại thôn Thượng, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng.

Đối tượng bán dâm là N.T.P, sinh năm 1969, trú tại thôn Bẩy, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và N.T.H, sinh năm 1985, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng.

Tang vật thu giữ gồm 2 bao cao su đã qua sử dụng, 2 vỏ bao cao su nhãn hiệu Vip đã qua sử dụng.

Tiến hành điều tra, xác minh ban đầu xác định đối tượng Nguyễn Đắc Đua, sinh năm 1988, HKTT: thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang; chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố Thượng, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, là người thực hiện hành vi môi giới mại dâm, trực tiếp thu tiền của người mua dâm là H.V.T và N.V.C, tổng số tiền 800.000 đồng. Sau đó, Đua đưa cho hai gái bán dâm mỗi người 150.000 đồng. Còn lại 500.000 đồng, Đua giữ lại để sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Đua về hành vi “Môi giới mại dâm” để điều tra theo quy định của pháp luật.

Thanh Bình