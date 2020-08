Bắc Giang có 2 ca nghi mắc COVID-19 từ Đà Nẵng trở về, nhiều thôn lập tức bị phong tỏa

Ngày 5/8, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Yên Định, huyện Sơn Động do có 2 ca nghi mắc COVID-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, ngày 4/8, thông qua giám sát dịch tễ phát hiện tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định có 2 trường hợp sốt, ho, nghi ngờ mắc COVID-19.



UBND huyện Sơn Động đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang để lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 4/8 và kết quả xét nghiệm ban đầu là dương tính với SARS-CoV-2.

Lập chốt kiểm tra, phòng dịch tại địa phận xã Yên Định. (Ảnh: Báo Bắc Giang)



Được biết, các ca nghi nhiễm này đã di chuyển bằng ô tô từ Đà Nẵng về Bắc Giang ngày 24/7. UBND huyện Sơn Động lập tức ban hành văn bản, chỉ đạo tới các cơ quan chuyên môn, UBND xã Yên Định, đề nghị người dân tự cách ly tại nhà, phân loại các trường hợp F1, F2, F3... có tiếp xúc gần với 2 trường hợp nêu trên.



Theo quyết định của UBND tỉnh, vùng cách ly y tế được thiết lập tại các thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định. Thời gian cách ly được áp dụng từ 7h sáng nay 5/8 cho đến khi có thông báo mới.



Một lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết địa phương đã tiến hành phong tỏa, cách ly các thôn nêu trên. “Thông tin cụ thể về 2 ca bệnh này sẽ được Bộ Y tế thông báo” - vị này cho hay.



Cũng trong ngày 5/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị rà soát một số khu vực liên quan đến người về từ Đà Nẵng.

Được biết, chuyến bay số hiệu VN7198 của Vietnam Airlines xuất phát từ Đà Nẵng lúc 21 giờ ngày 24/7 về Hà Nội. Trên chuyến bay này có một số người ở Bắc Giang. Những người này đã lưu lại ở khách sạn Thắng Lợi (E59 - 60, đường Cả Trọng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang) từ ngày 24 đến 25/7 và đến quán bún ngan 207 đường Cả Trọng, P.Hoàng Văn Thụ sáng 25/7.

