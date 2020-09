Bắc Giang: Tài xế không quản nguy hiểm nhảy xuống dòng nước lũ cứu cô gái nhưng không may bị cuốn đi

Chiều 20/9, một lãnh đạo UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi 2 người dân rơi xuống sông mất tích. Theo thông tin được cung cấp, vụ việc xảy ra tại cầu Cẩm Lý thuộc xã Vũ Xá, (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Tai nạn xảy ra khi cô gái trẻ điều khiển xe máy chạy trên cầu Cẩm Lý thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, cả người lao ra khỏi thành cầu và rơi xuống sông.

Chiếc xe máy của cô gái gặp nạn tại hiện trường

Lúc này, một tài xế xe tải điều khiển xe tải nhìn thấy đã không chút do dự lao xuống cứu cô gái đi xe máy. Tuy đã tiếp cận được người phụ nữ và cố gắng di chuyển vào bờ nhưng do dòng nước cuốn quá mạnh vì ảnh hưởng của bão, tài xế xe tải bị đuối sức và dòng nước cuồn cuộn đã cuốn 2 người ra giữa dòng rồi mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm tung tích hai nạn nhân. Khi nạn nhân được xác định và báo tin cho gia quyến, người thân nạn nhân cũng đến hiện trường gào khóc thảm thiết.

Người thân ngã quỵ bên bờ sông khi nghe tin dữ

Rất nhiều người dân đã tụ tập ở bên bờ theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân của các cơ quan chức năng. Ai ai cũng không khỏi cảm thấy xót xa lo lắng cho tính mạng của người tài xế dũng cảm và cô gái không may mắn gặp nạn.

Bước đầu xác định cô gái quê ở xã Thanh Lâm lấy chồng ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, còn tài xế xe tải ở xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Người dân tụ tập bên bờ

“Hiện chúng tôi đang trực tiếp ở hiện trường, điều tra vụ việc”, vị lãnh đạo huyện Lục Nam thông tin thêm.

Tuy bão số 5 không trực tiếp ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta nhưng cũng đủ gây ra hiện tượng thời tiết xấu, mưa liên tục và khiến nước các dòng sông dâng cao cũng như xảy ra tình trạng cuộn xiết vô cùng nguy hiểm. Thống kê về ảnh hưởng của bão số 5 cho thấy thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung là rất lớn.

