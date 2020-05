Bạc Liêu: Điều tra 3 người trở về từ Campuchia không khai báo, 1 người có biểu hiện ho, nặng ngực

Sáng 24/5, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), cho biết địa phương này vừa phát hiện 3 công dân Việt Nam từ Campuchia về không khai báo y tế, không cách ly tập trung theo quy định.

Qua xác minh ban đầu đã xác định được quá trình di chuyển của những người này. Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 22/5, bà P.T.D (48 tuổi, ở ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình) từ Campuchia qua cửa khẩu Long Bình (An Giang) đi xe khách từ An Giang về TP.Cần Thơ (không rõ số hiệu).



Ảnh minh họa

Khi đến Cần Thơ, bà D. tiếp tục đón xe 15 chỗ về Bạc Liêu (không rõ số hiệu), trên xe có trên 10 người. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, bà D. về đến TP.Bạc Liêu và được em trai T.T.K chở về nhà bằng xe máy.

Nhận được tin báo, đại diện Trung tâm Y tế H.Hòa Bình đến nhà bà D. xác minh và khai báo y tế. Qua kiểm tra Sức Khỏe bà D. đang có biểu hiện ho và than nặng ngực, nhiệt độ 36.9°c, có bệnh mãn tính kèm theo như tăng huyết áp, tim mạch, gan.



Đến khoảng 14 giờ 22/5, người nhà đưa bà D. đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu khám theo hướng dẫn. Hoàn tất thủ tục thăm khám, bà D. và cùng con gái là chị H.T.B.C (20 tuổi) (do tiếp xúc gần) được đưa về khu cách ly tập trung tại ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình.

Sáng 23/5, cơ quan chức năng huyện Hòa Bình tiếp tục nhận được tin báo phát hiện có 2 người từ Campuchia về nhà ở ấp 13, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình.



Qua xác minh, xác định đó là anh Lý Quang (24 tuổi) cùng em ruột Lý Quyền (21 tuổi), cùng ở ấp 13, xã Vĩnh Hậu. Điều tra dịch tễ xác minh, khoảng 14 giờ ngày 21/5, Quang và Quyền đi xe ôm từ Campuchia về cửa khẩu Hà Tiên.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đi từ Hà Tiên qua bến xe Châu Đốc (An Giang). Sau đó, 2 người đi xe khách dịch vụ Trần Tính, trên xe có 2 người đi cùng là tài xế và phụ xe. Khi cả hai về đến huyện Hòa Bình thì được cha ruột là ông L.L ra đón đến khoảng 3 giờ 40 ngày 22/5, về đến nhà.



Trung tâm y tế huyện đã tới nhà kiểm tra y tế, sức khoẻ anh Quang và Quyền đều tốt, chưa ghi nhận bệnh lý bất thường. Sau khi trao đổi, nhận định tình hình của hai trường hợp trên rất phức tạp nên đưa ra một số giải pháp cấp bách để xử lý. Cả hai được đưa về khu cách ly tập trung tại ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình.

