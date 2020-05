Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ bị mạo danh vì quá nổi tiếng

Gặptại Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ (331 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ba người phụ nữ đã kể lại chuyện đi làm đẹp nhưng bị lừa đầy hi hữu của mình.

Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái chỉ có duy nhất ở địa chỉ: 331 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1



Chị Đặng Thị H. (Châu Phú, An Giang) kể, do ở quê chị có rất nhiều chị em đi nâng mũi ở Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ (331 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) của bác sĩ Chiêm Quốc Thái về rất đẹp. Ước muốn có một chiếc mũi đẹp nên chị H. lên Facebook tìm kiếm và thấy một Fanpage quảng cáo nâng mũi đang khuyến mãi giảm giá có gắn tên thẩm mỹ Việt Mỹ. Chị H. đã nhắn tin để lại số điện thoại cho Fanpage này.

Theo chị H., ngày hôm sau chị nhận được một cuộc gọi giọng nam, qua điện thoại chị được tư vấn và báo giá cho dịch vụ nâng mũi. Vì tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ Chiêm Quốc Thái nên chị H. rủ thêm 2 chị ruột của mình là chị Ng. và chị N. Sau đó, để đặt cọc nên ngày 3/2 chị N. đã ra ngân hàng chuyển khoản vào số tài khoản 37510000301778 Nguyen The Anh.

3 phụ nữ đang đòi lại 1 triệu tiền cọc ở thẩm mỹ viện Arista Clinic Việt Thái