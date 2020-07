Cô gái sốc vì dính bầu khi chỉ quan hệ bên ngoài, nghe bác sĩ phân tích mới ngã ngửa hiểu vì sao

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội chia sẻ trong hàng chục năm kinh nghiệm làm việc đã gặp không biết bao nhiêu trường hợp các bạn trẻ tới thắc mắc cho câu hỏi "quan hệ bên ngoài có mang thai được không".

Không ít cặp đôi là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết, chỉ quan hệ tình dục bên ngoài, cô gái vẫn còn trinh mà vẫn dính bầu. Có đôi bạn trẻ thậm chí còn nghi kỵ tình cảm của nhau, tại sao "chưa cho vào" mà đã có thai, khiến nhiều cuộc tình lâm cảnh dở khóc dở cười.

Theo BS Lê Thị Kim Dung, nhiều người nghĩ rằng quan hệ bên ngoài không thể có thai, nhưng thực tế không phải vậy. Thậm chí có cô nàng hốt hoảng cớ sao dính bầu dù vẫn còn còn màng trinh.



Bác sĩ Dung lý giải, màng trinh thực chất chỉ là một cái màng mỏng ở cửa âm đạo. Lớp màng này không kín hoàn toàn mà có nhiều lỗ nhỏ cho máu kinh nguyệt thoát ra mỗi tháng.



Để có thai, chắc chắn phải xảy ra hiện tượng thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Nhiều trường hợp, không có giao hợp thực sự, tức là chỉ quan hệ bên ngoài, thậm chí "cậu nhỏ" còn chưa làm rách "tấm màng ngàn vàng" của các cô gái mà vẫn có thai.



Nhiều chàng trai có thể không biết, mỗi lần xuất tinh sẽ có khoảng 300.000 tinh trùng được giải phóng vào âm đạo. Ngay cả khi chưa thực sự quan hệ thì trong chất nhầy được "cậu bé" tiết ra đã có chứa một lượng tinh trùng nhất định.

Dù cả hai quan hệ bên ngoài nhưng rất có thể tinh trùng trong chấy nhầy đã di chuyển vào cửa mình của cô gái rồi đi qua các lỗ nhỏ của màng trinh để gặp trứng.



Mặt khác, ở thời điểm đó, thường các bạn gái cũng trong trạng thái hưng phấn, âm hộ mở rộng, tiết chất nhờn, màng trinh giãn ra... là những điều kiện thuận lợi cho tinh trùng bơi vào bên trong. Khi hưng phấn, cổ tử cung co bóp mạnh, càng giúp tinh trùng dễ tìm được trứng và thụ thai.



Cũng theo BS Dung, thực tế, xác suất có thai của việc quan hệ bên ngoài không cao nhưng không phải là không thể xảy ra. Đặc biệt, với những bạn trẻ cơ thể khỏe mạnh, lại đang ở giai đoạn cao trào của ham muốn tình dục việc có thai là hoàn toàn dễ hiểu. Khả có thai càng cao khi có quan hệ vào ngày trứng rụng.



Để "chắc ăn" nhất, các cô nàng sau khi quan hệ có thể mua thuốc tránh thai khẩn cấp về uống và lưu ý tới việc sẽ bị rối loạn kinh nguyệt. Các cô nàng cũng có thể mua que thử thai về thử nếu chậm kinh hoặc sau khi quan hệ từ 7-10 ngày để biết sớm có bị dính bầu hay không.

