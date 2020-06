Sự thật loại kén đặt phụ khoa làm hồng âm đạo la liệt trên mạng: Tác dụng nhất thời, gây vô sinh

Bệnh phụ khoa là vấn đề khiến đại bộ phận phụ nữ còn e ngại, thậm chí không dám đi khám bác sĩ mà chỉ tự mua thuốc về chữa trị không may rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Bài viết quảng cáo tác dụng của loại kén đặt âm đạo



Sản phẩm được quảng cáo và rao bán rộng rãi, đánh trúng vào tâm lý chữa bệnh khó nói khiến hàng ngàn chị em không ngần ngại chi tiền dùng thử.



Khi công dụng thực sự của sản phẩm còn chưa được làm rõ thì trên mạng tiếp tục xuất hiện một bài bóc phốt.



Theo nội dung bài viết, loại kén đặt phụ khoa mà nhiều chị em lỡ dại tin dùng chứa thành phần là phèn chua và corticoid.



Trong đó, corticoid có tác dụng giảm triệu chứng viêm nhiễm tức thời nhưng không chữa tận gốc. Các triệu chứng viêm nhiễm có thể giảm ngay trong vài ngày nhưng về lâu dài bệnh ngày một nặng, dai dẳng và gây bào mỏng niêm mạc âm đạo.

Bài viết thẳng thắn bóc phốt viên kén đặt âm đạo gây hại cho người dùng



Hậu quả nghiêm trọng hơn, nếu phèn chua lọt vào bên trong tử cung sẽ bào mòn, làm bong niêm mạc tử cung, gây khó có thai. Thậm chí, về lâu dài các chất này có thể gây tắc vòi trứng, u nang buồng trứng, thậm chí ung thư cổ tử cung... và cuối cùng gây vô sinh. Nếu người dùng là phụ nữ đã có bầu, thành phần của sản phẩm này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng em bé.



Bài bóc phốt kén đặt phụ khoa được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được 25.000 lượt like và 36.000 lượt chia sẻ. Qua bài viết này, rất nhiều chị em tỏ ra lo ngại khi sử dụng sản phẩm này.



Là một người có hàng chục năm kinh nghiệm, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội) cho biết đã từng thăm khám cho nhiều bệnh nhân lạm dụng thuốc đặt âm đạo hay kén đặt phụ khoa nhằm mục đích "tân trang" vùng kín. Có trường hợp đến khám vì cảm giác khô rát âm đạo sau khi sử dụng sản phẩm kén đặt này.

Bác sĩ Dung cho biết, không ít chị em tin lời quảng cáo mà rất thích thú với những sản phẩm làm hồng âm đạo, trị "khô hạn" nhưng thực tế các sản phẩm như kén đặt phụ khoa hay viên đặt âm đạo... không nằm danh danh mục sản phẩm được Bộ Y tế cho phép sử dụng.

Một sản phẩm kén đặt âm đạo được quảng cáo trên mạng



Điều đó cũng có nghĩa, các sản phẩm này chưa được kiểm định rõ thành phần và chất lượng. Trong khi đó, sản phẩm vẫn được bày bán tràn lan gây hậu quả khôn lường cho người sử dụng.

Hiện chưa thể khẳng định chính xác sản phẩm kén đặt phụ khoa kể trên chứa thành phần gì. Nhưng nếu thực sự chứa phèn chua và corticoid thì vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng.



Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ tuyệt đối không nên cả tin, dùng những sản phẩm được quảng cáo trị bệnh phụ khoa, làm hồng vùng kín... trên mạng. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì về phụ khoa nên tìm tới bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn chính xác, tránh hậu quả đáng tiếc, tiền mất tật mang.

