Bác sĩ phẫu thuật cặp song sinh dính liền: 'Xin tạo hóa sinh 2 con lần nữa với nguyên vẹn hình hài'

Sáng 15/7, gần 100 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên cả nước tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ để tách đôi hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi.

"Xin tạo hóa sinh ra con lần hai nguyên vẹn hình hài"

Là người từng trực tiếp chỉ đạo ca mổ, BS Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố không giấu nổi cảm xúc hồi hộp, xúc động trước ca đại phẫu. Cách đây 6 năm, khi còn là Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, BS Trương Quang Định cũng từng trực tiếp phẫu thuật cho hai bé Phi Long, Phi Phụng bị dính liền ngực bụng.

Hai bé trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật sáng 15/7. Ảnh: VTV

Dù không phải lần đầu tiên tham gia ca đại phẫu thuật tách rời cho cặp song sinh dính liền nhưng cảm xúc của vị bác sĩ vẫn nguyên vẹn như cách đây 6 năm.

Chia sẻ trên trang cá nhân, BS Định viết: “Cảm xúc vẫn ngập tràn như thuở ban đầu ấy. Thấm thoát hơn 6 năm sau ca mổ tách rời đầu tiên của 2 bé Phi Long, Phi Phụng. Nay đã tròn 4 năm rời chốn cũ, ra đi gây dựng một cơ ngơi mới, bao bỡ ngỡ, thăng trầm đã đủ mùi nếm trải, hôm nay chúng tôi lại đứng trước một thách đố trí não của tạo hoá”.



Hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi sinh ra với một hình hài không nguyên vẹn, nương tựa nhau bằng những cơ quan, nội tạng chung cho cả hai. Trúc Nhi và Diệu Nhi đã gắn bó với Nhi đồng Thành Phố từ lúc còn trong bụng mẹ. Lúc đó, các bác sĩ đã lường trước được sự dính nhau phức tạp. Nhưng bố mẹ 2 em đã quyết tâm nuôi dưỡng con cho đến ngày chào đời.

Ca mổ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Ảnh: VTV



Ngày ấy, bé Diệu Nhi có phần yếu ớt hơn. Nhưng thật diệu kỳ mạnh mẽ vượt qua 1 hành trình đầy sóng gió trong thời kỳ sơ sinh thiếu tháng để bảo toàn sự sống cho cả hai. Đồng hành với con, là các thiên sứ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ngày đêm chăm sóc để các con mạnh khỏe đến hôm nay.

Các bác sĩ chuẩn bị đưa hai bé vào phòng phẫu thuật. Video: Zing.vn

BS Định xúc động chia sẻ: "Xin phép đấng tạo hoá để khai sinh ra 2 con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài. Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác".



BS Định cho biết, để bước vào ca mổ sáng nay 15/7, các chuyên gia đã phải trải qua rất nhiều lần hội chẩn. Bởi đây là một trường hợp hiếm hoi, với thành công không nhiều trong y văn. Xin hãy cầu chúc cho đội ngũ 100 người chúng tôi vượt qua cuộc đọ sức trí tuệ này.

Cha mẹ của cặp song sinh không giấu nổi nước mắt trong ngày định mệnh

Ca mổ tách đôi cho cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM dự kiến bắt đầu lúc 6h ngày 15/7, kết thúc lúc 18h cùng ngày.



Ca mổ cân não kéo dài 12 tiếng nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của đội ngũ y bác sĩ cũng như người dân cả nước.



“Cầu mong ca mổ thành công để hai thiên thần Trúc Nhi và Diệu Nhi chào đón cuộc sống mới độc lập như bao trẻ em khác”, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) chia sẻ mong ước.

13 tháng chung sống hòa nhịp

Trước đó, ngày 7/6/2019, hai bé chào đời an toàn tại Bệnh viện Hùng Vương bằng phương pháp sinh mổ.



Mẹ của cặp song Nhi 25 tuổi mang thai lần đầu. Đến tuần thai thứ 16, chị được chẩn đoán mang thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, 2 thai có chung 1 dây rốn. Đến tuần thứ 33, các bác sĩ chẩn đoán thai chậm tăng trưởng nặng và có dấu hiệu đe dọa tử vong bé.



Sau khi Hội chẩn tiền sản, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tư vấn, tiên lượng những rủi ro sau sinh và lên phương án đón bé bài bản Sau khi Hội chẩn tiền sản, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tư vấn, tiên lượng những rủi ro sau sinh và lên phương án đón bé bài bản sau sinh cùng với sự quyết tâm của gia đình giữ 2 bé lại.

Cặp song sinh phát triển khỏe mạnh trong 13 tháng qua



Song thai chào đời dính vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ. Về hệ tiêu hóa: 2 bé có chung 1 phần hồi tràng, 1 khung đại tràng và chỉ có 1 lỗ hậu môn.



Về hệ thận niệu: 2 bé có 2 bàng quang nằm 2 bên của ổ bụng chung, mỗi bàng quang được 2 niệu quản xuất phát từ 2 bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng 1 bé.



Về cơ quan sinh dục 2 bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, 2 bé còn có hở khớp mu, khung chậu 2 bé lại xếp thành 1 vòng tròn.



Từ tháng 7/2019, cặp song sinh được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để tiếp tục theo dõi, điều trị và nuôi dưỡng với chế độ đặc biệt.

Hai bé đã học được cách phối hợp với nhau để tự di chuyển



Hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã học được cách phối hợp và nhượng bộ đối phương gần như tuyệt đối. 6 tháng tuổi, cặp song sinh biết ngồi đậy, bò chồm, học cách thay nhau bước lùi để tập di chuyển.



Dù hai bé chung sống hòa bình và nhịp nhàng cùng nhau, cha mẹ và các y bác sĩ vẫn mong muốn cho hai em có cơ thể hoàn chỉnh.



Đến nay đã 13 tháng tuổi, sức khỏe 2 bé ổn định nặng 15 kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện Đến nay đã 13 tháng tuổi, sức khỏe 2 bé ổn định nặng 15 kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện Sức Khỏe để thực hiện cuộc đại phẫu tách rời.

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới, tỉ lệ song sinh dính nhau là 1 trên 200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau kiểu ischiopagus tetrapus.



