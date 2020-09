Nạn nhân vụ tai nạn chết trên cáng chỉ vì cảnh sát và bác sĩ mải cãi nhau, quên luôn chuyện cấp cứu

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 36: Sư tử bị trọng thương vì dính tuyệt chiêu đá hậu của ngựa vằn

Loài ngựa vằn chẳng có vũ khí tự nhiên như sừng hay móng vuốt nhưng chúng có một tuyệt chiêu mang tên '' đá hậu " đã không ít lần khiến cho sư tử phải ăn trái đắng khi muốn biến ngựa vằn thành bữa trưa của mình.