Bác tin bé trai 5 tuổi bị bắt cóc tống tiền, đang điều tra thông mẹ nghi phạm có liên quan

Chiều ngày 9/6, cơ quan chức năng phát hiện cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) tử vong cách nhà khoảng 10km. Công an vào cuộc điều tra, khoanh vùng được nghi phạm là Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu).

Trong quá trình Công an điều tra, làm rõ vụ án thì có xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán khác nhau. Bởi không ai có thể lý giải được nguyên nhân vì sao Hoàng có thể nhân tâm đến vậy. Trong đó có tin đồn nhiều người cho rằng có cơ sở, đó là việc Hoàng nghiện game nên mới dự định bắt cóc cháu Đô nhằm đòi tiền chuộc.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, việc đối tượng bắt cóc nhằm tống tiền là chưa có cơ sở vì đối tượng chưa thực hiện hành vi gọi điện đòi tiền chuộc. Cũng theo vị lãnh đạo Công an, nghi phạm khai do nghiện game nhập vai và thực hiện tựa game này là bắt cóc dẫn đến cái chết thương tâm của cháu Đô.

"Nam sinh này nghiện chơi game online và sống ảo giác như chơi game. Ý định em này đưa cháu bé đi giấu để mọi người tìm kiếm. Nam sinh này sau đó sẽ cùng đi tìm kiếm với vai trò như người tìm kiếm được để nhận thưởng của gia đình cháu bé", vị này nói.

Gia đình cắt cử nhiều người chăm sóc mẹ cháu Đô

Ngoài ra còn xuất hiện thông tin, mẹ nghi phạm có liên quan đến vụ việc này. Trả lời về vấn đề này, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ nên chưa có kết luận cuối cùng.

Được biết, đến sáng nay cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Lý do là bởi hiện trường cách xa khu dân cư, đi lại khó khăn nên gây cản trở công tác khám nghiệm vào đêm tối.

Ở một diễn biến liên quan, theo người dân địa phương, từ sáng nay nhiều người đã tập trung đông đúc tại gia đình anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đô) để chờ đón thi thể cháu về lo hậu sự.

"2 hôm trước hay tin nó mất tích, cả làng bỏ công, bỏ việc, thức trắng 2 đêm liền tìm kiếm khắp nơi. Cứ hi vọng nó đang lạc ở đâu đó, nào ngờ lại chết một cách tức tưởi như vậy. Thằng bé là đứa trẻ kháu khỉnh lại thông minh, vừa 5 tuổi. Vậy mà chúng nỡ ra tay tàn độc quá", bà Hoa hàng xóm cho hay.

Còn theo người thân, gia đình anh Tụ khá hoàn cảnh. Mấy năm nay anh ốm đau nên mọi công việc lớn nhỏ do chị Trí (mẹ cháu Đô) cáng đáng hết. Ngoài 2 sào ruộng, chị Trí phải đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống

Cháu Đô là còn út trong gia đình 3 anh chị em. Hôm xảy ra vụ việc, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi và từ đó mất tích bí ẩn.

