Bạch Lộc: Từ nàng giáo chủ trong Chiêu Dao đến nữ chính nên duyên cùng loạt mỹ nam Hoa Ngữ đình đám

Bạch Lộc là ai?

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 trong một gia đình công chức ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Là nữ diễn viên đình đám theo hình tượng mạnh mẽ, cá tính, ít ai biết Bạch Lộc từng nuôi mộng trở thành idol tại Hàn Quốc. Từ nhỏ, Bạch Lộc đã tiếp xúc và yêu thích văn hóa Hàn Quốc (Làn sóng Hallyu Hàn Quốc). Năm 2012, Bạch Lộc đến Thượng Hải, tham gia đợt tuyển thực tập sinh hải ngoại của SM Entertainment, nhưng không thành công.

Bạch Lộc những năm đầu sự nghiệp

Sau đó, để tiếp tục theo đuổi ước mơ dấn thân vào showbiz xứ Trung, Bạch Lộc bắt đầu sự nghiệp với công việc làm người mẫu. Năm 2015, Bạch Lộc tham gia quay một số phim ngắn của đạo diễn CatTree. Với ngoại hình ngọt ngào, đơn thuần, đáng yêu, Bạch Lộc dần thu hút được không ít tình cảm của khán giả. Tiếp đến, cô lần lượt diễn những bộ phim ngắn mang phong cách duy mỹ trong sáng, nhờ vào khí chất văn nghệ độc đáo cũng như vẻ đẹp của mình mà được cư dân mạng quan tâm.



Năm 2016, Bạch Lộc tham gia diễn chính trong MV "Lưu Ngôn" của Lục Hổ và đến giữa năm 2016 thì nên duyên với nghiệp diễn sau khi được ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị. Từ đó, Bạch Lộc quyết tâm theo đuổi diễn xuất và mở màn với một vai phụ trong phim truyền hình “Triều Ca”, từ đó chính thức gia nhập vòng giải trí và được khán giả biết tới rộng rãi.

Nghiệp diễn xuất tới một cách tình cờ lại thành công vang dội ngoài dự kiến

Từ khi hợp tác với Vu Chính, Bạch Lộc được tham gia vào nhiều phim nhưng chỉ khi "Chiêu Diêu" ra mắt, tên tuổi cô mới toả sáng. Ngoài kịch bản và nội dung hấp dẫn thì một phần công lớn chính là ở dàn diễn viên tham gia trong phim. Trước hết nói về nữ chính Lộ Chiêu Diêu qua sự thể hiện của nữ diễn viên Bạch Lộc, quả thực là vô cùng sống động và chân thực.

Diễn xuất của Bạch Lộc được đánh giá là có tiềm năng nhưng chưa thực sự nổi bật. Nhưng khi đến bộ phim "Chiêu Diêu", có thể nói Bạch Lộc đã hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng cô nào bánh bèo ngọt ngào vốn dĩ bên ngoài của mình để vào vai một đại ma đầu ác bá rất thành công.

Bạch Lộc trong vai Lộ Chiêu Diêu

Khả năng ngôn ngữ, đài từ của Bạch Lộc trong phim cũng khá chuẩn xác với ngữ điệu trầm bổng, dứt khoát, tùy theo trạng thái nhân vật mà biến tấu hợp lý và có cảm xúc chân thật. Bạch Lộc sở hữu gương mặt khải ái như không bị xem như "bình hoa di dộng" hay "người gỗ" xinh đẹp mà diễn xuất đơ cứng là thành quả của một quá trình luyện tập lâu dài. Tuy nhiên, nếu để nói là xuất sắc thì Bạch Lộc dù sao cũng cần rèn giũa thêm nhiều.

Việc bộ phim luôn nằm trong top những bộ phim được nhiều người yêu thích, cái tên Bạch Lộc cùng Hứa Khải (vai Lệ Trần Lan) đã thành công chiếm sóng rất nhiều chương trình. Tiếp sau đó, Bạch Lộc sẽ còn tiếp tục tham gia "Triều Ca" với vai tướng quân Đặng Thiền Ngọc, "Thế giới nợ tôi một mối tình đầu" với vai nữ chính Hình Vận, "Liệt hỏa quân giao" với vai Tạ Tương.

Hình tượng giả trai của Bạch Lộc trong "Liệt hỏa quân giao" nhận được nhiều lời khen

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục nên duyên cùng La Vân Hi trong bộ phim mới nhất "Nửa là đường mật nửa là đau thương" đang thu hút sự chú ý cực lớn của mọt phim Trung. Dù là hình tượng cổ trang hay hiện đại thì Bạch Lộc vẫn hiện lên với hình ảnh trong trẻo dễ đi vào lòng người.

Tạo hình hiện đại của Bạch Lộc trong "Nửa là đường mật nửa là đau thương"

Phim mới chỉ ra mắt được một thời gian ngắn, lại rộ lên tin đồn Bạch Lộc sẽ nên duyên lần 3 trên màn ảnh cùng nam diễn viên kiêm bạn trai tin đồn Hứa Khải trong "Thượng Thực". Tuy nhiên tin đồn này đã bị nhiều bên bác bỏ và rất có thể người thay thế Bạch Lộc sẽ là Ngô Cẩn Ngôn.

Sự thành công đi cùng với tai tiếng hẹn hò

Nhờ đóng cặp với Hứa Khải hai lần trong "Chiêu Diêu" và "Liệt hỏa quân giao" mà Bạch Lộc mới được yêu thích hơn nhưng đồng thời cả hai lại dính vào scandal người thứ ba, đụng chạm vòng 3 của Hứa Khải trên phim trường "Liệt hỏa quân giao"... Cụ thể khoảng thời gian Hứa Khải nổi đình nổi đám với "Diên Hi Công Lược", bạn gái cũ của anh là Đại Kim đã "bóc phốt" nam diễn viên điển trai bạo hành cô. Khi tham gia dự án phim "Phượng Tù Hoàng", Hứa Khải nảy sinh tình cảm với nữ diễn viên Bạch Lộc. Cặp đôi lén lút qua lại, nhiều nguồn tin khẳng định nam diễn viên này ngoại tình với bạn diễn. Sau đó, Đại Kim lên Weibo tố cáo bạn trai đánh đập dã man cùng loạt hình ảnh bằng chứng. Kể từ đó, công chúng mới biết Hứa Khải và Bạch Lộc là 1 đôi.

Bạch Lộc - Hứa Khải có nhiều hành động nhạy cảm trên phim trường

Sau đó, nam diễn viên 24 tuổi đã viết tâm thư thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi. Điều này vô tình khiến danh tiếng của Bạch Lộc giảm sút nghiêm trọng tuy nhiên cặp đôi vẫn vượt qua tất cả và bên nhau trong âm thầm, chưa một lần khẳng định trên các phương tiện truyền thông.

Sau 2 năm gắn bó với rất nhiều thị phi, thậm chí còn được Vu Chính "đẩy thuyền" tích cực, dường như cặp đôi màn ảnh đã chính thức chia tay nhau. Rất nhiều netizen nhận ra rằng, Hứa Khải và Bạch Lộc nhấn nút "unfollow" nhau trên mạng xã hội Weibo.

Vu Chính còn từng tích cực mai mối cho đôi trẻ

Khi nên duyên với bạn diễn La Vân Hi trong "Nửa là đường mật nửa là đau thương", Bạch Lộc tiếp tục dính nghi án có tình cảm trên mức đồng nghiệp . Hồi cuối tháng 7, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, một cư dân mạng đã vô tình chụp lại được khoảnh khắc mỹ nam "Bên Nhau Trọn Đời" La Vân Hi đi ăn tối riêng với người đẹp Bạch Lộc.

La Vân Hi - Bạch Lộc đi ăn riêng

Cư dân mạng này cho hay, dù có cả trợ lý đi cùng nhưng cả hai liên tục có những cử chỉ thân mật trên mức tình đồng nghiệp thông thường. Ngoài ra, trong những bức ảnh được giới truyền thông đăng tải, La Vân Hi mặc quần short đi kèm áo phông ngắn tay màu trắng, đội mũ lưỡi trai đen và đeo mặt nạ, hoàn toàn trùng khớp với trang phục mà mỹ nam này mặc khi rời khỏi quán ăn với Bạch Lộc. Khi rời khỏi nhà hàng, La Vân Hi vẫy tay chào Bạch Lộc trước khi lên xe rời đi. Trước đó trong buổi kết thúc cảnh quay cuối trong bộ phim mà hai người đóng chung, La Vân Hi cũng ôm rất chặt Bạch Lộc. Nhiều người cho rằng, cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn đồng nghiệp.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ