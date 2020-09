Hết Lý Thạnh, Bạch Lộc dính nghi vấn tham gia Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2 thay Triệu Lộ Tư?

Dù chỉ là một bộ phim chiếu mạng nhưng Trần Thiên Thiên trong lời đồn vẫn làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng trong thời gian trình chiếu nhờ nội dung hấp dẫn, những tình tiết hài hước cùng màn tung hứng cực kỳ ăn khớp giữa các diễn viên.



Vì thế, khi xác nhận thông tin Trần Thiên Thiên trong lời đồn tiếp tục ra phần 2 đã khiến nhiều fan đứng ngồi không yên. Ngay khi thông tin được đăng tải, nhiều người mong mỏi đoàn làm phim sẽ giữ nguyên dàn diễn viên cũ, đặc biệt là cặp đôi chính. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nên thay dàn cast mới để tránh phim bị nhàm chán.

Dàn cast Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2 vẫn chưa được xác nhận. Ảnh: Kênh14

Xoay quanh thông tin về Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2, đội ngũ diễn viên tham gia vẫn còn là một bí ẩn. Đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa chính thức công bố dàn cast khiến khán giả càng thêm mong mỏi.



Trước đó, cũng có tin đồn cho rằng vợ chồng 'Tiểu Yến Tử' Lý Thạnh và Lý Giai Hàng sẽ tham gia đóng chính trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2. Tuy nhiên, sau đó Lý Thạnh đã đăng bài ngầm phủ nhận điều này, cư dân mạng lại chuyển hướng sang Bạch Lộc.

Bạch Lộc sẽ tham gia Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2?

Chuyện là, sáng 17/9 nhiều blogger xứ Trung chia sẻ thông tin Bạch Lộc sẽ thay thế Triệu Lộ Tư tham gia Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2. Bạch Lộc hiện đang là Ngôi Sao đắt giá của làng điện ảnh xứ Trung với nhiều dự án đình đám. Nữ diễn viên sinh năm 1994 nổi lên sau bộ phim Chiêu Diêu đóng cùng Hứa Khải.

Bạch Lộc nổi lên sau bộ phim Chiêu Diêu đóng cùng Hứa Khải



Việc Triệu Lộ Tư thường xuyên dính nghi vấn bị gạch khỏi dự án Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2 khiến nhiều người hoang mang. Không ít cư dân mạng khi ngờ, có phải 'thánh nữ xuyên không' đang mải mê chạy show hay không.

bộ phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử nên điều này là có thể xảy ra. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, nữ diễn viên sinh năm 1998 đang trở lại với phim Yêu Em Từ dạ dày và ghi hình cho phim

Sau

Triệu Lộ Tư liệu có bỏ lỡ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2?

Dự kiến, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2 sẽ lên sóng vào năm 2021.



Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST/Đêm Trăng



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ