Thích thú cảnh La Vân Hi và Bạch Lộc ăn quên mình ở hậu trường Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

Đang là một trong những phim Trung hot nhất thời điểm hiện tại, những phân cảnh hậu trường của Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương mỗi khi tung ra đều khiến khán giả chú ý và thích thú vô cùng.

Giữa đêm 20/10, ekip đoàn làm phim bất ngờ đánh úp đoạn video hậu trường với chủ đề ẩm thực. Từ đoạn video có thể thấy Bạch Lộc và La Vân Hi đã thi nhau thể hiện tài năng ăn uống của mình. Chính những giây phút này đã khiến người xem không nhịn nổi cười bởi cặp đôi Viên Soái - Giang Quân trên phim quá đỗi hài hước và dễ thương.

Cụ thể, trên phim trường cứ hễ nơi nào có đạo cụ là đồ ăn thì cả hai anh chị đều lao vào ăn ngấu nghiến không thương tiếc. Bạch Lộc cũng thế, cô nàng ngồi trước bàn đồ ăn toàn 'sơn hào hải vị' mà không thể cầm lòng được.

Khi bị phát hiện, cô nàng nhanh chóng bào chữa là do chưa được ăn bữa trưa nên quá đói. Quả thực, với lịch trình làm việc dày đặc trên phim trường, diễn viên cũng phải thay đổi thói quen sinh hoạt cho phù hợp.

Tiến độ hoàn thành các cảnh quay luôn được duy trì và hoàn thành đúng. Bởi vậy, nhìn Bạch Lộc ngấu nghiến đồ ăn vừa hài hước lại khiến không ít fan cảm thấy xót xa.

Bên cạnh Bạch Lộc, nam chính La Vân Hi cũng là người hết mình vì đồ ăn. Anh chàng thường xuyên đi tìm đạo cụ để... ké miếng cho đỡ đói. Nhìn cách anh nhón nhón từng miếng cho vào miệng mà giống hệt cảnh mọi người hay ăn vụng.

Hậu trường của phim còn mang đến những giây phút ăn không ngừng nghỉ của cặp đôi. Nhìn anh chị 'ăn uống có nhau' như thế này cũng thật thích mắt, phải không nào?

Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ