Baekhyun (EXO) lên bìa tạp chí Harper’s Bazzar, xác nhận trở thành đại sứ thương hiệu của Burberry

Sắp tới đây, fan của anh chàng Baekhyun (EXO) sẽ sớm được thấy thần tượng xuất hiện cực cool ngầu trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazzar Hàn Quốc số tháng 10. Đặc biệt hơn nữa, chàng ca sĩ xuất hiện với tư cách là ‘BURBERRY AMBASSADOR’ - ‘Đại sứ của thương hiệu thời trang Burberry’.

Baekhyun trên bìa tạp chí Harper’s Bazzar Hàn Quốc số tháng 10

Tạp chí cũng đã hào hứng chia sẻ rằng đối với những người muốn xem nhiều bức ảnh hơn nữa của BaekHyun với Burberry, họ có thể theo dõi việc phát hành số tháng 10.

Thậm chí fan còn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn thông qua các tài khoản mạng xã hội chính thức của họ và thậm chí là YouTube. Đây là cách phổ biến mà nhiều tạp chí nhưu Dazed, W, Marie Claire,... đang áp dụng.

Thần thái ngời ngời của Baekhyun

Những người hâm mộ không khỏi hào hứng trước thông tin này và SM Entertainment cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận. BaekHyun chắc chắn đã chứng minh được vẻ ngoài điển trai và hình tượng sang trọng của mình rất phù hợp với những gì mà Burberry hướng tới.

Burberry thật sáng suốt khi lựa chọn Baekhyun làm gương mặt đại diện

Burberry là một hãng thời trang sang trọng của Anh, phân phối quần áo thể thao độc đáo sang trọng, phụ kiện thời trang, nước hoa, kính mát, và mỹ phẩm. Họa tiết hình sọc vuông đặc trưng của hãng thời trang này đã trở thành một trong những thương hiệu bị sao chép thiết kế rộng rãi nhất. 'Burberry' nổi tiếng với họa tiết kẻ sọc và BaekHyun dã làm rất tốt trong việc truyền tải sức hấp dẫn của sản phẩm đến với người dùng.





Thương hiệu Burberry là trụ cột của ngành công nghiệp may mặc ở nước Anh, đặc trưng bởi phong cách lịch lãm, tiên quyết, độc đáo, đổi mới nhưng cũng đầy kiêu hãnh trong việc gìn giữ giá trị cốt lõi và bản sắc truyền thống. Trải qua 3 cột mốc thế kỉ từ 18xx – 20xx, các thiết kế mang tính di sản của nhà Burberry , được xem là một phần của lịch sử thời trang và trở thành linh hồn của vương quốc Anh.

Burberry là thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng tới từ nước Anh

Thương hiệu Burberry có hàng trăm cửa hiệu trên khắp thế giới, phủ rộng khắp 5 châu nhưng chỉ định vị các cửa hàng Flagship tại những thị trường trọng điểm như London, New York, Barcelona và Tokyo. Tuy nhiên, từ năm 2014, hãng đã có kế hoạch mở rộng bán lẻ với việc đặt thêm cửa hàng Flagship tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ