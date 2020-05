Bài học cảnh tỉnh cho phụ huynh: Tự ý đi thang máy còn nghịch ngợm, hai cậu bé 8 tuổi mắc kẹt

Đối với những gia đình sống tại chung cư, việc sử dụng thang máy để di chuyển giữa các tầng là một điều tất yếu. Bất kì thang máy nào cũng để có bảng nội quy, trong đó đặc biệt khuyến cáo không để Trẻ em và người già tự đi thang máy một mình để đề phòng nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng để ý điều này, và câu chuyện xảy ra đối với hai cậu bé dưới đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ.

Theo ETToday, vừa qua tại một khu chung cư ở TP. Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một sự cố mắc kẹt trong thang máy. Khoảng 18h30 ngày 12/5, hai cậu bé khoảng 8 tuổi sống tại khu chung cư này đã sử dụng thang máy để di chuyển. Tuy nhiên, cả hai đã đi thang máy mà không có sự giám sát của người lớn. Vì hiếu động và nghịch ngợm, khi thang máy đóng cửa và bắt đầu di chuyển, một trong hai cậu bé đã nảy ra ý định nghịch phá.

Khi cánh cửa thang máy đóng, một cậu bé đã tìm cách cậy cửa ra. Hành động này đã khiến thang máy đột ngột dừng lại, trước khi hai cậu bé tới tầng mình muốn đến. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, hai đứa trẻ đều cuống cuồng nhấn nút mở cửa hoặc số các tầng khác nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng.

Sau khoảng 20 phút mắc kẹt, hai cậu bé quyết định tìm cách thoát. Cả hai dùng hết sức cậy cửa thang máy, tuy nhiên trái với sự mong đợi, bên ngoài cánh cửa là một bức tường dày chắn. Không bỏ cuộc, hai cậu bé quyết định sẽ len người qua khoảng trống giữa thang máy và bức tường hòng chạy thoát. Tuy nhiên, do khe trống quá hẹp, một cậu bé đã bị kẹt tại đó, không thể leo lên leo xuống.

Rất may cho hai cậu bé nghịch ngợm, do phát hiện thang máy hoạt động bất thường, nhân viên quản lý tòa nhà đã đi kiểm tra và phát hiện sự việc trên, nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. 12 lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt, tìm cách cứu cả hai. Thang máy bị dừng ở giữa tầng 3 và 4, cách mặt đất tận 20m. Nếu thang máy đột ngột di chuyển, cả hai cậu bé đều có thể mất mạng.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã thành công cứu hai cậu bé khỏi nơi nguy hiểm. Cả hai đã được đưa tới Bệnh viện cấp cứu, sơ cứu vết thương. Cậu bé bị mắc kẹt trong khoảng chống đã bị thương ở đầu và ngực. Tai nạn hi hữu này quả thực là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, cần phải quan tâm hơn đến các em nhỏ và giáo dục các em cẩn thận, không để trẻ em táy máy nghịch ngợm trong thang máy, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chi Nguyễn (t/h)