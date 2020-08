Bài thi THPT Quốc gia Ngữ Văn: 'Thí sinh trình bày rập khuôn, hơi hướng tiêu cực'

Đề thi dễ, ít bài thi điểm dưới trung bình

Ngay từ khi bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh đã đánh giá đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2020 không quá khó, tự tin đạt điểm trung bình trở lên. Theo PLO, ghi nhận tại một điểm chấm thi tại TP. HCM, tham khảo ý kiến của một giáo viên chấm thi, cô giáo này đánh giá phổ điểm ở những tập bài thi cô nhận được dao động từ 6-7 điểm. Đây được đánh giá là mà phổ điểm khá cao so với những năm trở lại đây.

Phổ điểm chủ yếu ở 6-7 điểm

Cô giáo này cũng cho biết, trong 240 bài thi cô chấm, điểm thấp nhất là 3 điểm, số điểm cao nhất là 8,25. Cô cũng nhấn mạnh, số lượng bài điểm cao rất ít, chỉ khoảng 1-2%.

Lý giải về phổ điểm này, giáo viên chấm thi này cũng đồng tình với những nhận định về đề thi dễ, đáp án bài thi cũng khá thoáng, không ép buộc thí sinh phải trình bày đúng theo kiểu rập khuôn. Vì vậy, các thí sinh dễ dàng đạt được điểm trung bình trở lên nếu nắm vững những kiến thức văn học cơ bản.

Ngoài ra, đề thi môn Ngữ Văn không có nhiều bất ngờ, các thí sinh đều dự đoán được 1 phần của đề thi nên các bài thi không có sự phân hóa rõ rệt về điểm số cũng như không thể hiện rõ được những màu sắc văn học riêng của các thí sinh. Vì lý do này, điểm thi không có sự chênh lệnh lớn giữa những thí sinh trung bình - khá và khá - giỏi.

Nhiều bài thi rập khuôn, hơi hướng tiêu cực

“Thậm chí, trong bài làm, góc nhìn của các em đều hơi hướng tiêu cực. Cứ 10 bài thi thì có đến 6-7 bài đều viết câu “sống nay chết mai” để nói về việc không ai biết được ngày mai sẽ thế nào, có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi không tìm được bài viết nào có cách nghĩ khác. Kể cả những bài được điểm cao cũng vì có cách diễn đạt ổn hơn chứ không có gì mới mẻ, không có bài nào thực sự xuất sắc” - cô nói.

Nhiều bài thi rập khuôn, hơi hướng trình bày tiêu cực

Xuất hiện bài thi đạt 9,75 và những bài thi điểm 9

Tại hội đồng chấm thi Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận 1 bài thi đạt điểm 9,75. Đặc biệt, bài thi này còn được lựa chọn ngẫu nhiên để đưa ra chấm mẫu. Chấm mẫu là hình thức nhiều giám khảo cùng chấm 1 bài thi để rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp chất. Điều đáng mừng là những giám khảo tham gia chấm mẫu đều đồng tình với điểm 9,75 của thí sinh này, chứng tỏ đây là một bài thi rất chất lượng.

Một giáo viên khác chia sẻ trong số 168 bài thi thầy đã chấm, ít có những bài dưới điểm trung bình. Đã xuất hiện bài thi đạt điểm 9.

Theo giáo viên này, dù điểm dưới trung bình không nhiều trong những bài thầy chấm nhưng sự phân hóa khá rõ rệt, nhất là phần nghị luận văn học. Học sinh điểm không cao do chưa có sự đầu tư cho câu nghị luận văn học.

Đặc biệt, trong câu nghị luận xã hội viết về trân trọng giá trị của cuộc sống, dịch COVID-19 được các em liên hệ khá nhiều. “Bài thi đạt điểm 9, ngoài đáp ứng theo đáp án của Bộ GD&ĐT, các em còn có sự lập luận, phân tích triển khai vấn đề một cách rõ ràng và sâu sắc” - giáo viên này nói.

Theo Thùy Dương/SKCĐ