Bài thuốc giảm căng thẳng hồi hộp cần thiết cho mọi sĩ tử trước khi vào phòng thi

Theo các chuyên gia tâm lý, tâm trạng hồi hộp lo lắng trước khi thi rất không tốt cho các thí sinh. Lo lắng thi cử được chia thành lo lắng trước khi thi, lo lắng trong khi thi và lo lắng sau khi thi.

Theo bác sĩ, trạng thái tâm lý ổn định có lợi cho các sĩ tử. Nhưng vấn đề tâm lý phổ biến nhất mà các bạn học sinh gặp phải trong mùa thi là sự lo lắng.



Cha mẹ có thể nhận thấy lo lắng trước kỳ thi thường được biểu hiện như: hồi hộp, mất ngủ trước ngày thi, không tập trung học không vào. Sĩ tử dễ cáu kỉnh, nổi nóng với mọi thứ xung quanh...



Trước khi vào phòng thi, thí sinh thường lo lắng quá mức, tay chân run mất kiểm soát, thậm chí trống ngực đập mạnh, ra mồ hôi, cảm thấy đầu óc trống rỗng.



Tâm lý lo lắng hồi hộp trước mỗi kỳ thi quan trọng là khó tránh khỏi nhưng nếu không có sự chuẩn bị tốt sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng làm bài thi. Một số sĩ tử tâm lý kém có thể ngất xỉu, quên hết sạch kiến thức trước khi bước vào phòng thi...

Sắn vốn là thực phẩm giàu calo, chứa nhiều carbohydrate nhưng cũng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Đây là nguồn cung cấp Vitamin C Vitamin B1 , vitamin B2 và vitamin B3 tốt.



Không chỉ giàu dinh dưỡng, ăn sắn còn có tác dụng giảm căng thẳng hồi hộp hiệu quả, đặc biệt cần thiết cho thí sinh trước ngày thi. Nguyên nhân bởi trong củ sắn dây có chứa isoflavonoid. Đây là một chất xúc tác giúp tăng cường lưu thông máu, tuần hoàn tốt hơn tăng cường hoạt động trí não, tiết chế cảm xúc.



Các bác sĩ khuyên rằng ăn củ sắn luộc hoặc hấp trước khi thi giúp sĩ tử điềm tĩnh hơn, giảm bớt sự căng thẳng mệt mỏi. Phụ huynh nên nhớ sơ chế sắn cẩn thận trước khi luộc hoặc hấp để tránh thí sinh bị ngộ độc.



Óc chó rất giàu các chất béo chưa bão hòa đơn, chưa bão hòa đa và cả protein. Nhờ hàm lượng chất béo lành mạnh nên đây là thực phẩm rất tốt cho tim mạch. Chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất béo, protein và chất xơ nên quả óc chó là món ăn vặt hoàn hảo và cực kỳ bổ dưỡng cho mọi người, kể cả sĩ tử đi thi.



Trong Đông y, quả óc chó còn được gọi là quả hồ đào, còn gọi hạnh đào. Sử dụng 30g nhân quả óc chó và 30g gạo nếp nấu cháo ăn một lần trong ngày. Món ăn này không chỉ tốt cho trí não, phòng chống suy giảm trí nhớ mà còn giúp sĩ tử kiềm chế tốt cơn lo lắng, hồi hộp.



Để tăng tác dụng có thể thêm vào khoảng 20g long nhãn, nấu chín, quấy đều ăn. Long nhãn kết hợp óc chó càng tăng tác dụng bổ máu, tốt cho trí não.



Hạt óc chó nhân sâm



Một công thức khác là dùng khoảng 30g bột hạt óc chó đã xay nhuyễn đem nấu chín. Hãm 4g nhân sâm lấy nước rồi dùng nước đó quấy đều với bột hồ đào đã nấu chín ăn tuần vài lần. Ăn món này giúp ích trí, thông não, tư duy sáng suốt và giảm căng thẳng hồi hộp hiệu quả.



Your browser does not support HTML5 video.