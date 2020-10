Phụ huynh sốc với bài toán lớp 12 trong sách lớp 1 nhưng cách giải lại khiến ai cũng gật gù đồng ý

Ai đã từng trải qua thời gian học THPT hẳn sẽ không quên môn Toán xác suất thống kê - từng khiến không ít cô cậu học trò đau đầu bởi ngoài tính toán, các bài toán xác suất thống kê còn đòi hỏi người giải phải có tư duy logic, suy luận sắc bén. Khó là như thế, ấy vậy mà mạng xã hội lại được một phen xôn xao khi một bài toán dạng khó như vậy lại xuất hiện trong sách toán của học sinh lớp ... 1.

Cụ thể, một phụ huynh mới đây trong lúc kèm cặp con mình học đã bất ngờ phát hiện ra 1 bài toán khó và đưa lên mạng để 'cầu cứu' các phụ huynh khác. Nội dung bài viết được chia sẻ như sau: 'Các mẹ có câu trả lời cho câu 4 này không, chứ mình chịu rồi. Cái này là kiến thức xác suất thống kê mà, đố học sinh lớp 1 nào giải được'.

Cụ thể bà mẹ này cho rằng, dạng bài tập này đáng lý ra là dành cho học sinh THPT nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trong bài tập môn Toán của học sinh lớp 1. Nội dung mà bài Toán đưa ra sau đó cũng khiến nhiều người dùng dễ dàng lầm tưởng.

Bài toán xác suất thống kê khiến cộng đồng mạng xôn xao

Nguyên văn câu hỏi đặt ra trong bài tập này là: “Trong túi vải có 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Không nhìn vào túi, làm thế nào bốc 1 lần mà được 1 viên bi đỏ - 1 viên bi xanh”.

Nhiều phụ huynh học sinh và cộng đồng mạng sau khi xem qua dạng câu hỏi này đã thật sự “sốc” trước nội dung yêu cầu. Nếu giải theo cách mà học sinh THPT được học thì bài toán này khá đơn giản, có thể giải quyết chỉ trong vài bước. Tuy nhiên kiến thức này thì đi vượt khả năng của một học sinh Tiểu học chứ đừng nói gì tới học sinh lớp 1.

Một số cư dân mạng hoài nghi liệu tác giả cuốn sách trong lúc biên soạn có sắp xếp nhầm bài toán của lớp lớn hơn vào sách dành cho học sinh lớp 1 hay không. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một vài người, có thể là phụ huynh của học sinh lớp lớn hơn, đã từng gặp phải dạng bài này thì cách giải vô cùng đơn giản. Thực chất, đây chỉ là một bài toán mẹo để thử thách học sinh thôi!

Một giáo viên chia sẻ cách giải như sau: "Muốn bốc được bi xanh thì chỉ cần bốc 2 viên, còn muốn bốc được bi đỏ thì bốc 4 viên. Vì thực tế đề bài chỉ nêu bốc 1 lần mà không giới hạn số bi ta lấy trong lần bốc".

Người này cũng cho biết thêm, bài toán này là dạng bài xác định giới hạn, một trong những nền tảng cơ bản để tiếp cận xác suất. Có lẽ là bài toán này được lấy theo chương trình Toán của bên Anh, Singapore hoặc Mỹ nhưng chưa có sự dẫn giải về lý thuyết phù hợp nên phụ huynh đọc vào thấy “hoảng”. Với độ khó của bài toán thì giáo viên này cũng tin chắc, 90% học sinh Tiểu học sẽ khó lòng nào có thể giải được.

Hiện nội dung của bài toán lớp 1 này vẫn đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

