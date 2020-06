Bài viết `Tôi muốn làm kẻ thứ 3` của bà mẹ trẻ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Từ trước đến nay, hôn nhân đổ vỡ thường do kẻ thứ 3 xuất hiện. Nhiều người đàn ông ngoại tình vì cho rằng "tiểu tam" xinh đẹp, tâm lý và hiểu chuyện hơn, tuy nhiên có lẽ họ sẽ suy nghĩ khác đi sau khi đọc bài này.

Tôi muốn làm kẻ thứ ba . Nguyên nhân vì sao ư?





Khi kẻ thứ 3 nằm nướng trên giường và suy nghĩ hôm nay sẽ được chồng tôi dắt đi ăn ở nhà hàng nào để "đổi gió" thì tôi lại phải dậy sớm lên thực đơn hôm nay cho con ăn gì cho đủ chất, bố mẹ chồng ăn gì để không bị đau răng, chồng ăn gì cho đỡ dầu mỡ.

Khi kẻ thứ 3 vật vờ dậy đánh răng, trang điểm kỹ càng chuẩn bị đi ăn với chồng tôi thì tôi vừa nấu ăn vừa dọn dẹp lau nhà, giặt đồ, tắm cho con, cho con ăn, rửa bát...

Kẻ thứ ba luôn được chồng tôi dắt đi mua nước hoa, hàng hiệu đắt đỏ thì tôi lại chỉ mặc những bộ đồ bộ rộng rãi, xuề xòa để dễ làm việc nhà và chăm con.

Ảnh minh họa.

Kẻ thứ 3 cơ thể lúc nào cũng trắng thơm vì được xài kem body và nước hoa sáng chiều, còn tôi chỉ mùi hành tỏi, dầu mỡ, đồ ăn, mùi bỉm nước tiểu, mùi nước giặt, nước tẩy bồn cầu.

Kẻ thứ 3 luôn được chồng tôi dắt đi du lịch trong những chuyến công tác nhưng tôi lại chả buồn đi vì ai chăm con, ai chăm sóc gia đinh những lúc như thế?

Kẻ thứ 3 tai thỏ vớ lưới, ghế tình yêu 365 thế trên giường khiến chồng tôi vui lòng, còn tôi lại thiếp đi sau 1 ngày vật lộn mệt mỏi với công việc và con cái.

Kẻ thứ 3 nỉ non, mặn nồng lời đường mật với chồng tôi trong khi áp lực cơm áo gạo tiền con cái khiến chúng tôi thường xuyên to tiếng, cãi vã.

Khi xuất hiện trước mặt chồng, kẻ thứ 3 luôn trong những bộ đồ ngủ mỏng manh, gợi cảm cùng hương tinh dầu êm ái, còn với tôi chỉ là cảnh đầu bù tóc rối lúc cho con ăn, tắm cho con, tiếng con khóc.

Khi chúng tôi cãi vã về con cái, cơm áo gạo tiền, chồng tôi phóng xe tới nhà kẻ thứ 3, chỉ cần 1 vòng tay cùng vài ba lời đường mật đối với chồng tôi lại là nguồn động lực mạnh mẽ.

Ảnh minh họa.

Công việc của kẻ thứ 3 "nặng nhọc" lắm, ăn ngon mặc đẹp, nói lời yêu thương là đủ có cả thế giới. Công việc của tôi "nhẹ nhàng" hơn nhiều: Chỉ cần chăm lo vun vén cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình , nội ngoại, thời gian dành cho bản thân hầu như chẳng còn, hơi đâu mà trang điểm, mặc đẹp và nói lời ngon tiếng ngọt như người ta.

Thế nên, thân gửi các anh chồng, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng tôi dư sức để đẹp để thơm, để sang để chảnh. Nhưng khi lấy chồng sinh con, hàng loạt trách nhiệm biến chúng tôi thành con sư tử già, con vợ hôi hám, mụ vợ già... Sinh con cho các anh, chúng tôi tàn phai mất 6 năm tuổi xuân và con chúng tôi mang họ bố ...

Làm kẻ thứ 3 dễ lắm còn làm vợ thì khổ sở trăm bề. Nếu không biết cảm thông chia sẻ với vợ, đừng nên cặp bồ rồi đi so sánh vợ với kẻ thứ ba. Còn các chị em, hãy nhớ chỉ nên hi sinh cho những người xứng đáng.



(Nguồn: Thihangnguyen)

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ