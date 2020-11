Bale ghi bàn, Tottenham thách thức Ngoại hạng Anh, Mourinho "móc" Real Madrid

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Phóng xe với tốc độ bàn thờ khi tới ngã rẽ, thanh niên gặp phải tai nạn rợn người

Camera an ninh khu vực đã ghi lại toàn bộ diễn biến một vụ va chạm, xe máy phóng với tốc độ nhanh đúng phải một chiếc ô tô đang rẽ phải và xe máy ngã văng ra xa, cả người mài xuống đường đầy đau đớn.