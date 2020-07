Balenciaga bị tố ăn cắp ý tưởng của nghệ sĩ người Việt, cộng đồng mạng thế giới bức xúc dùm

@diet_prada là một trong những trang tin thời trang lớn thu hút tới 2,1 triệu follow trên Instagram. Bài post về việc Balenciaga ăn cắp ý tưởng đã trở thành một chủ đề bàn luận sôi nổi gây xôn xao cộng đồng mê đồ hiệu nói riêng và đam mê thời trang nói chung. Bài đăng thu hút hơn 100,000 like và hơn 3,000 comment.

Cận cảnh bài đăng tố cáo Balenciaga của Instagram @diet_prada.

Cụ thể sự việc được nhắc tới nói về Trà My (tên Instagrm @tra.my1), một nhà thiết kế người Việt Nam đang chuẩn bị dự án lấy bằng thạc sỹ tại Đức. Các tác phẩm của cô được thực hiện bằng việc dùng những bộ quần áo sặc sỡ bọc lên các phương tiện giao thông như xe máy và xe đạp, được cô cho biết rằng lấy ý tưởng từ mẹ của cô và văn hóa giao thông của người Việt Nam.

Tác phẩm của Trà My - một sinh viên ngành thời trang gốc Việt.

Sau khi thực hiện tác phẩm một thời gian, một nhà tuyển dụng của Balenciaga đã liên hệ và mời My tham gia phỏng vấn. Một trong những yêu cầu khi đi phỏng vấn là My phải gửi kèm portfolio (hồ sơ nghệ thuật) của mình và dự án bọc quần áo trên các phương tiện giao thông của cô cũng ở đó. Kết thúc phỏng vấn, phía bên Balenciaga không có động thái gì về việc trả lời email nhưng không lâu sau, trên trang instagram của thương hiệu này lại đăng lên 1 bức ảnh có ý tưởng và phối cảnh giống hệt đối với dự án của Trà My mà không hề ghi credit hoặc chú thích nguồn cảm hứng tạo nên bức ảnh này.

Tác phẩm giống y hệt về mặt ý tưởng chỉ thay trang phục bọc trên chiếc xe. Tác phẩm giống y hệt về mặt ý tưởng chỉ thay trang phục bọc trên chiếc xe.

Theo @diet_prada thì bức ảnh này đã được recreate (làm lại), nó giống đến từng chi tiết thậm chí là phong cách background, có chăng chỉ thay quần áo được bọc trên chiếc xe là đến từ thương hiệu Balenciaga. Họ đặt ra cầu hỏi rằng nếu không phải lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Trà My thì lý do nào khiến Balenciaga lại mang quần áo của mình ra bọc lên xe máy?

Hiện tại bức ảnh vẫn còn trên instagram chính thức của hãng thời trang đình đám này mà chưa có phản hồi nào chính thức từ họ.

Bức ảnh vẫn đang "chễm chệ" trên trang cá nhân hơn 11 triệu lượt follow của Balenciaga.

Ngay khi biết tin, Trà My đã đăng tải trên Instagram cá nhân những bức hình và dòng trạng thái khẳng định công sức nghệ thuật của mình. Trà My chia sẻ rất chi tiết về lý do ra đời của tác phẩm, nguồn cảm hứng lấy từ công việc của mẹ mình và tình yêu với văn hóa Việt Nam. Cô tỏ ra vô cùng phẫn nộ và yêu cầu Balenciaga đưa ra lời xin lỗi chính thức đồng thời xóa tác phẩm ở trên Instagram của nhà mốt nổi tiếng này.

Những lời chia sẻ đầy phẫn nộ của Trà My trên Instagram cá nhân.





Việc Balenciaga vẫn chưa có động thái gì về thông tin trên trong khi đang có hàng ngàn bình luận bất bình, bày to sự thất vọng và yêu cầu lời giải thích từ thương hiệu mang tầm thế giới này khiến cộng đồng mạng tức giận và khuyên Trà My nên kiện ra tòa.

Những comment phẫn nộ kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin và khuyên Trà My nên kiện.

