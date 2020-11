Bản án 18 năm tù cho gã 'yêu râu xanh' U70 nhiều lần xâm hại 2 bé gái 8 tuổi

Ngày 27/11, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Phi Hùng (SN 1950) trú xã Văn Thành, Yên Thành về tội " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 9/6, Nguyễn Phi Hùng có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu bé 8 tuổi trong xóm khi cháu ở nhà một mình. Tối cùng ngày, khi biết hành vi của mình đã bị người thân của cháu bé phát hiện, bị cáo Hùng đã làm đơn gửi Công an xã Văn Thành đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đơn tự thú, Hùng thừa nhận vào chiều ngày 9/6, khi sang nhà hàng xóm chơi, thấy bé gái 8 tuổi đang học bài một mình nên nảy sinh ý định đồi bại rồi tìm cách dụ dỗ, xâm hại bé.

Điều đáng nói, Hùng cũng khai nhận trong khoảng thời gian này thực hiện hành vi xâm hại một cháu bé 8 tuổi khác trú cùng xóm.



Theo lời khai của bị hại, trong khoảng thời gian tháng 5-6/2020, Nguyễn Phi Hùng đã 8 lần dụ dỗ cháu làm "chuyện người lớn". Sau mỗi lần, gã yêu râu xanh đều cho cháu 1 tờ tiền lẻ và dặn cháu không được nói với ai.

Tại phiên tòa Nguyễn Phi Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo 70 tuổi xin lỗi các nạn nhân và gia đình các cháu, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của Pháp luật

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại danh dự, nhân phẩm trẻ em gái được pháp luật bảo hộ, làm băng hoại đạo đức, gây bức xúc trong dư luận... HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng 18 năm tù.

Trước đó ngày 29/6 TAND tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Hùng (58 tuổi, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo cáo trạng truy tố, sáng 26/1/2019, Bùi Văn Hùng rủ rê cháu B.T.B. (8 tuổi, hàng xóm) sang nhà chơi rồi giở trò xâm hại nhân nhân. Sau đó bố mẹ cháu B. Phát hiện sự việc và nhanh chóng trình báo lên cơ quan Công an.



Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Hùng lấy lời khai. Tại cơ quan Công an, Hùng thừa nhận hành vi của mình.



Tại phiên tòa xét xử sáng 29/6, bị cáo Hùng thành khẩn khai báo, nhận tội. Bị cáo cũng thừa nhận, hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến Tại phiên tòa xét xử sáng 29/6, bị cáo Hùng thành khẩn khai báo, nhận tội. Bị cáo cũng thừa nhận, hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến Sức Khỏe , tâm lý và sự phát triển toàn diện của bị hại.



Xét về tính chất, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 20 năm tù đồng thời bị cáo phải bồi thường dân sự 14 triệu đồng cho bị hại.

