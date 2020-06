Người thân phẫn uất tiết lộ về bản chất của kẻ truy sát cả nhà vợ: Vũ phu, từng chém đứt gân tay vợ

Đến thời điểm hiện tại, người dân xã Chí Đám (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng khiến 4 người thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình nên Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú tại xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng) đã ra tay sát hại 3 người bao gồm vợ là chị Trần Thị H. (SN 1983, đã ly thân, trú tại xã Chí Đám), bố vợ là ông Trần Văn C. (SN 1958, trú tại xã Chí Đám) và em gái vợ là Trần Thị L. (trú tại xã Chí Đám). Gây án xong, hắn bỏ về nhà rồi đi tự tử và được phát hiện trong tư thế treo cổ.

Trong 3 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu thì chị H. đã tử vong do vết thương quá nặng. Ông C. (bố đẻ chị H.) bị đa chấn thương và vẫn đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện . Nạn nhân khác là chị L. đã được băng bó vết thương, cho về nhà theo dõi.

Ông Anh chỉ nơi Hậu ra tay sát hại vợ

Ông Hoàng Văn Anh (cậu của chị H) – người chứng kiến đầu đuôi vụ truy sát và may mắn thoát khỏi nhát dao của Hậu cho biết, đến giờ ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc đó. Theo ông Anh, khoảng 20h ngày 24/6, ông sang nhà chị gái chơi (hiện trường vụ án) thì thấy Hậu cũng có mặt tại đây. Hậu nói muốn đón vợ là chị H. về nhà.

Thế nhưng, lo chị H. về lại tiếp tục bị bạo hành nên gia đình nhà ông C. Không đồng ý. Tức giận, Hậu bỏ về. Khoảng 30 phút sau hắn quay lại nhà bố mẹ vợ và hỏi xem vợ đã đi đâu. Khi biết H. đang ở trong phòng tắm, hắn liền lao xuống, rút hung khí ra sát hại vợ.

Ông Anh kể tiếp, hắn còn quay ra đâm chém bố vợ và em vợ ở bên ngoài. “Tôi đứng cạnh ông C. Cũng bị Hậu quay ra đâm nhưng may tôi tránh được và bỏ chạy”, ông Anh bàng hoàng kể.

Gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự thật đau lòng này

Đánh giá về tính cách của cháu rể, ông Anh chua xót nói: “Hắn rất vũ phu, thường xuyên đánh chửi vợ. Đặc biệt, mỗi lần uống rượu tính vũ phu của nó lại nổi lên, đánh vợ không cần lý do. Nhưng nếu không có rượu thì Hậu cũng khá hiền lành”.

Còn theo chị V. (em dâu của nạn nhân H.), nghi phạm Nguyễn Văn Hậu từng đánh vợ đến nỗi phải nhập viện điều trị. Đây cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc ly thân. “Chị H. bị đánh tím mặt là chuyện bình thường”, người em dâu kể.

Đỉnh điểm vụ việc là vào ngày 24/6, Hậu vác dao sang truy sát cả nhà bố vợ. Hậu quả, chị H. bị chém tử vong khi đang trong nhà tắm. Bố vợ và em vợ cũng bị Hậu chém thương tích đầy mình.

Gây án xong, hắn về “tâm sự” với mẹ, đưa cho bà 5 triệu và dặn chăm sóc, nuôi nấng hai đứa con học hành tử tế. Sau đó hắn bỏ lên khu đồi gần nhà treo cổ tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông