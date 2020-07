Bán đảo Peninsula: Cơn sốt phòng vé của tháng 7 với hàng loạt pha hành động mãn nhãn

Sau bom tấn Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) năm 2016, phần 2 của bộ phim mang tên Bán đảo Peninsula (Train to Busan 2) chính thức đổ bộ rạp chiếu phim Việt từ tháng 7 này. Bán đảo Peninsula lấy bối cảnh 4 năm sau chuỗi sự kiện kinh hoàng trong Train To Busan, phim xoay quanh tuyến nhân vật mới với những tình tiết mới vô cùng hấp dẫn.

Zombie trước đó. Sau đó, anh nhận một phi vụ lớn với tiền công hậu hĩnh 2,5 triệu USD với cơ hội trở về Hàn Quốc sau bao năm xa cách. Jung Seok vốn là một cựu quân nhân, gia đình anh đều qua đời trong trận đại dịch nhân vật trung tâm là Jung Seok (Gang Dong Won). Phim mới xoay quanh

Sau khi nhận lời, Jung Seok dẫn theo nhóm biệt kích đột nhập vào thủ đô Seoul để thu hồi kiện hàng đặc biệt. Tại đây, nhóm bất ngờ bị phục kích bởi lũ zombie và đơn vị bí ẩn mang bí danh 631.

Cứ ngỡ phải bỏ mạng ở đây, thế nhưng anh chàng quân nhân Jung Seok được cô nhóc Jooni (Lee Ree) cùng gia đình Min Jung (Lee Jung Hyun) giải cứu. Cũng từ đây, Jung Seok lập nên kế hoạch giải cứu đồng đội đang bị nhóm 631 bắt giữ và tìm cách rời khỏi bán đảo.

Dù Train to Busan 2 thế nhưng đạo diễn Yeon Sang-ho lại xây dựng và mang đến một Peninsula khác hoàn toàn. Ở bộ phim là sự điên loạn, hoang tàn của thế giới hậu tận thế, giống như các mảnh ghép được được sắp xếp vô cùng thuyết phục sau những gì diễn ra từ phần đầu tiên.

Train to Busan, nhiều khán giả kêu gào về những phân cảnh đánh đấm chưa được đã mắt thì sang đến Peninsula, những pha rượt đuổi căng não cùng trường đoạn gay cấn sẽ khiến bạn mãn nhãn. Nói Bán đảo Peninsula là một bộ phim hành động cực chất quả không ngoa. Thực tế, đây cũng chính là điểm mạnh nhất và gây ấn tượng nhất với khán giả trong phim này. Nếu như trong





Tuy nhiên, cũng chính thiên về hành động nên chất kinh dị trong phim cũng giảm sút đáng kể khi z ombie không còn là trung tâm vấn đề nữa, phải ngậm ngùi giành 'spotlight' cho cuộc chiến của con người. Bên cạnh đó, Peninsula còn áp dụng một vài tiểu xảo và góc máy tương tự như Train to Busan cùng tuyến nhân vật phụ nhiều khi còn áp đảo cả nhân vật chính.



Bán Đảo Peninsula chính thức khởi chiếu từ 24/7/2020.



Peninsula (Bán Đảo) trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ