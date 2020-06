Thông tin từ Sports Chosun: Bạn gái mỹ nữ của 2PM Taecyeon là nhân viên văn phòng 29 tuổi

Chiều hôm qua (23/6), Xportsnews đưa tin 2PM Taecyeon đang trong mối quan hệ tình cảm với một cô gái xinh đẹp ngoài ngành giải trí . Được biết, anh chàng sinh năm 1988 được bắt gặp hẹn hò với bạn gái tại một trang trại ở Pyeongchang, tỉnh Gangwon.

7 tháng trước đó, 2PM Taecyeon cũng từng bị lộ ảnh hẹn hò với một cô gái ở khu Apgujeong, Seoul. Tuy nhiên, nam ca sĩ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Người hâm mộ cho rằng, đây chính là bạn gái của anh hiện tại.

2PM Taecyeon xác nhận hẹn hò.

Sau khoảng thời gian xác minh, bất ngờ là người đại diện công ty chủ quản 51K của nam ca sĩ lên tiếng cho biết: "Đúng là Ok Taecyeon đang qua lại tìm hiểu với một cô gái không phải nghệ sĩ.”

Khi được hỏi thêm thông tin chi tiết, người này chỉ đáp: “Chúng tôi cẩn trọng trong phát ngôn vì đây là vấn đề đời tư cá nhân và cũng vì cô ấy không phải là nghệ sĩ.”

Mới đây, theo thông tin từ Sports Chosun tiết lộ, bạn gái hiện tại của 2PM Taecyeon là một nhân viên văn phòng xinh đẹp 29 tuổi. Theo đó, cặp đôi "tuấn nam mỹ nữ" hơn kém nhau 3 tuổi đã mặn nồng bên nhau được 3 năm.

Ngay cả khi nam ca sĩ nhập ngũ thì mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng bền chặt. Khi Taecyeon được nghỉ phép, họ dành thời gian tận hưởng những buổi hẹn hò ngọt ngào như những cặp đôi bình thường khác.

Được biết, đây rất có thể là mối quan hệ đầu tiên nam ca sĩ công khai sau khi debut nên anh rất trân trọng và nghiêm túc.

Cách đây 9 năm, cụ thể vào ngày 15/8/2011, Dispatch tung ra loạt ảnh dấy lên nghi vấn hẹn hò của Taecyeon (2PM) và Jessica (cựu thành viên SNSD). Tuy nhiên thời điểm đó, cả 2 đều phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè. Thế nhưng công chúng vẫn một mực cho rằng, cặp đôi này thật sự đã hẹn hò. Và kể từ đó, nam ca sĩ chưa hề công khai mối quan hệ với bất cứ ai.

