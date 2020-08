Mỹ nhân rapper Karik vừa công khai hẹn hò: Body bốc lửa, cuộc sống sang chảnh chẳng kém ai

Mới đây, cư dân mạng một lần nữa dậy sóng khi nam rapper Karik bất ngờ công khai đăng ảnh tình tứ bên Bella cùng lời nhắn 'ngọt hơn cả mật'. Cụ thể, anh chàng viết: "They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me".