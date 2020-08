Hậu công khai, bạn gái Karik tiết lộ thời điểm quen nhau và thú vui khi hẹn hò

Sau khi công khai chuyện tình cảm với nam rapper nổi tiếng Karik , cái tên Bella bỗng chốc trở thành cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội . Không ít người tò mò về việc hẹn hò của cặp đôi sẽ như thế nào.

Mới đây, một đoạn livestream trên trang instagram cá nhân của Bella đã khiến nhiều người thích thú. Trò chuyện cùng với một nữ đồng nghiệp, bạn gái Karik đã giúp cư dân mạng giải đáp không ít thắc mắc về chuyện hẹn hò của mình.

Theo cô nàng, dù chuyện tình cảm với nam rapper mới công khai tối 23/8 vừa qua, thế nhưng thực tế cặp đôi đã quen biết được 3-4 năm có lẻ. Bella khẳng định, việc gặp gỡ của 2 người cũng là một cái duyên.

Sau khi chính thức trở thành một đôi, chuyện hẹn hò của cặp đôi cũng thú vụ không kém. Bella chia sẻ, cô và Karik rất thích đi gắp thú tại các trung tâm thương mại, dù có đi chơi ở Đà Nẵng hay nơi nào khác thì thú vui này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua.





Bella - bạn gái nam rapper Karik có tên thật là Phan Thị Phương Uyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo như cô nàng tiết lộ, cô đang làm công việc thẩm định chuyên môn tại phòng lab của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Bella còn đang theo học một khóa học tại Đại học Y Dược TP.HCM về hồi sức gây mê.

Nhiều người không khỏi khâm phục khi biết bạn gái Karik có cả bằng bác sĩ, có chuyên môn về việc tiêm filler, botox.

Tối 23/8 vừa qua, rapper Karik bất ngờ công khai đăng ảnh tình tứ bên Bella cùng lời nhắn 'ngọt hơn cả mật'. Cụ thể, anh chàng viết: "They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me".

Tạm dịch: "Người ta nói, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa khi vẫn còn ít nhất một ai đó quan tâm đến mình. Vậy nên, khi mọi thứ trở nên tồi tệ và khiến em muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên".



Sau đó, Bella cũng bày tỏ tình cảm với bạn trai bằng một hình ảnh tình tứ kèm theo caption: "There are many fish in the sea. And they said this love is the impossible kind. But they don't know... we are strong enough to fight for this life".

Tạm dịch: Trên đời có rất nhiều người để lựa chọn. Và họ nói rằng tình yêu này sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng họ không biết rằng, chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn).



