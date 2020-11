Đòi mua sữa bầu đúng vào cuối tháng, chỉ một câu nói của tôi mà bạn gái nhẫn tâm bỏ em bé trong bụng

Chuyện đôi các đôi bạn trẻ hiện nay chung sống rồi lỡ có bầu với nhau trước khi cưới không còn quá xa lạ tuy nhiên cách ứng xử của mỗi người mỗi khác khiến nhiều câu chuyện không có được cái kết viên mãn.

An và Linh học chung trường đại học mới ra trường, quen biết nhau đã 1 năm rưỡi. Ngày 20/10 vừa qua, Linh dành cho An một bất ngờ đó là tin báo cô đã mang thai khoảng 4 tuần.



"Lúc đấy thật sự mình rất vui, hạnh phúc. Cảm giác khó tả thật sự vì mình và cô ấy còn trẻ. Sau đó 2 đứa nói chuyện và tính sẽ cưới gấp trong khoảng 2 tháng tới", An kể trong háo hức.



An kể từ ngày biết người yêu có bầu vẫn luôn cố gắng quan tâm, lo lắng cho cô ấy hơn. Luôn dặn lò Linh đi đứng và chú ý ăn uống. Dù vậy, bất cứ chàng trai nào cũng có những sự vô tâm riêng dù nhiều dù ít còn con gái nói chung lúc nào cũng cả nghĩ, đặc biệt khi An kể từ ngày biết người yêu có bầu vẫn luôn cố gắng quan tâm, lo lắng cho cô ấy hơn. Luôn dặn lò Linh đi đứng và chú ý ăn uống. Dù vậy, bất cứ chàng trai nào cũng có những sự vô tâm riêng dù nhiều dù ít còn con gái nói chung lúc nào cũng cả nghĩ, đặc biệt khi mang bầu





"Công việc khá bận rộn nên nhiều khi cô ấy nghĩ mình không lo gì cho cô ấy nhưng thật sự mình luôn nghĩ về cố ấy và đã cố gắng làm những gì để cô ấy bớt khó chịu, cáu gắt".



"Trước khi có bầu, Linh đã là cô gái có phần tiểu thư, khó chiều, bình thường vui vẻ không sao, nhưng nhỡ có xảy ra mâu thuẫn gì là cô ấy như biến thành ng khác quát mắng nói chuyện rất nặng lời khó nghe. Chuyện bé hay chuyện to cô ấy cũng đều cáu giận rồi trách mắng mình. Mình đã cố gắng nhún nhường nhưng nhiều khi không chịu nổi nên thành ra 2 đứa cãi nhau to", An nói thêm.

Cách đây khoảng 2 tuần, An và Linh xảy ra mâu thuẫn vốn cũng chỉ từ những chuyện nhỏ nhặt. "Tối hôm đó khoảng 11h cô ấy nói buồn ngủ nói mình đi ngủ sớm. Mình chưa buồn ngủ nên 1 tay cầm điện thoại lướt mạng, 1 tay vẫn ôm cô ấy cho gác. Thế mà cô ấy bảo mình ôm 2 tay, mình không ôm rồi trách mình không thương gì cô ấy rồi giận mình. Cô ấy có bầu không biết nghe ở đâu bảo mình mua sữa bà bầu cho cô ấy".

Đang cuối tháng mình cũng không còn nhiều tiền cộng thêm tiền để mua đồ ăn cho cô ấy và đưa cô ấy đi thăm khám bệnh nữa. Nhà thì đang sửa không có tiền chẳng lẽ gọi điện xin tiền bố mẹ. Hôm đó mình cáu quá có nói quá lời "tiền đâu mà mua, có lương sẽ mua", An nhớ lại.



Vậy là Linh giận không nói không rằng hôm sau về quê 1 mình rồi tự đi Vậy là Linh giận không nói không rằng hôm sau về quê 1 mình rồi tự đi phá thai . Đáng nói đó chính là hôm mà gia đình An tới nhà Linh nói chuyện cưới hỏi. Linh không nói không rằng chỉ luôn miệng trách An vô trách nhiệm, vô lương tâm.

"Mình biết mình có lỗi, mình sai vì đã nói quá lời, biết cô ấy có bầu mệt mỏi khó chịu thì mình nên tiết chế lại nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy. Nhưng mọi chuyện có đáng để cô ấy là nhẫn tâm làm vậy không?



Yêu nhau một năm rưỡi, nếu mình vô tâm vô trách nhiệm với cô ấy thì mình sai mình đáng trách nhưng mình luôn cố làm tốt nhất để cô ấy cảm thấy mình yêu cô ấy như nào. Vậy mà chỉ vì chút nóng giận cô ấy hành động không suy nghĩ gì", An không thể nói được gì ngoài tự trách bản thân.



