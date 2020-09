Lần đầu tiên bạn gái Quang Hải sexy đến thế: Mặc bikini 2 mảnh khoe dáng thon giữa Sa Pa thơ mộng

Trong những ngày cuối của tháng 8, Huỳnh Anh - bạn gái Quang Hải đã có chuyến du lịch Sa Pa cùng bạn bè. Khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi chơi này, nàng WAGs khiến nhiều người bất ngờ khi ngoại hình đã trở nên gầy hơn trước rất nhiều.

Khi có người quen hỏi thăm, hot girl Nha Trang cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân đang bị sút cân. Tuy nhiên, diện mạo mới của cô nàng lại được nhiều người khen ngợi khi ngày càng xinh đẹp và thon thả hơn.

Đặc biệt, trong loạt ảnh du lịch Sa Pa , Huỳnh Anh đã khiến nhiều người tròn mắt ngạc nhiên khi diện bikini 2 mảnh vô cùng nóng bỏng , thoải mái tạo dáng bên bể bơi giữa đất trời Sa Pa thơ mộng.

Bộ bikini màu đen làm tôn lên nước da trắng ngần của cô nàng. Đặc biệt, chưa bao giờ dân tình thấy bạn gái Quang Hải sexy đến thế khi khoe trọn vòng 2 thon gọn, vóc dáng mảnh mai với đường cong nóng bỏng cùng đôi chân dài miên man.

Với ngoại hình xinh tươi như thế này, Huỳnh Anh thừa sức nhập hội WAGs 'chân dài nóng bỏng' của làng bóng đá Việt. Có thể thấy, dù liên tục bị anti fan làm phiền nhưng Huỳnh Anh vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống, ngày càng xinh đẹp và gợi cảm hơn.

Thời gian qua, chuyện tình của Huỳnh Anh và Quang Hải luôn nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Dù qua nhiều sóng gió, nhưng có vẻ đến thời điểm hiện tại cặp đôi vẫn mạnh mẽ vượt qua để ở bên cạnh nhau.





Tuy nhiên mới đây, sau hành động xoá ảnh chụp chung trên trang cá nhân của Quang Hải, Huỳnh Anh ảnh với bạn trai như trước kia nữa. Thay vào đó, hot girl Nha Trang lại dành thời gian để đi chơi, du lịch cùng những người bạn thân thiết.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ