Dùng súng bắn trượt, thanh niên lấy dao đâm hàng xóm bị thương vì bị nhắc hát karaoke gây ồn

Tin tức mới nhất ngày 12/11, VTC News đưa tin, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương ) đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Vủ Em (SN 1993, quê huyện Hưng Mỹ, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 10/11. Vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Vủ Em đã rủ Nguyễn Hoàng Huy (28 tuổi, quê Kiên Giang) cùng nhóm bạn tới phòng trọ ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) để tổ chức hát karaoke.

Nguyễn Văn Vủ Em tại cơ quan điều tra

Khi đi làm về thấy hàng xóm hát hò quá ồn ào nên anh Nguyễn Văn Chệt (SN 1994, quê tỉnh Hậu Giang) đã sang nhắc nhở và yêu cầu nhóm Vủ Em không được hát nữa.

Tuy nhiên, Vủ Em không đồng ý nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Lúc này, Vủ Em liền cúi xuống lấy cây súng tự chế đã lên đạn sẵn được giấu dưới gầm tủ cùng túi nylon chứa 8 viên đạn bắn anh Chệt nhưng không trúng.

Thấy Vủ Em manh động, anh Chệt liền bỏ chạy. Khi đến trước cửa dãy nhà trọ, Chệt bị Vủ Em đuổi theo dùng súng tự chế bắn tiếp 2 viên nhưng đều không trúng.

Sau đó, Vủ Em đưa súng cho Huy đi cất, chuyển sang lấy 2 con dao đuổi theo tấn công anh Chệt khiến nạn nhân bị thương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành bắt giữ Vủ Em đúng lúc đối tượng vẫn còn cầm dao trên tay.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Vủ Em đã mua súng tự chế với giá 2,5 triệu đồng qua mạng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TN/SKCĐ