Kinh hoàng gã trai lao vào rạch mặt vợ hờ vì... dám thách thức

Your browser does not support HTML5 video.

Xe ô tô đi lùi gặp 2 thanh niên đi xe máy phóng nhanh và cái kết khiến người xem đứng tim

Vụ tai nạn xảy ra tại một ngã 3 thuộc xã Yên Lợi. huyện Ý Yên, Nam Định, một chiếc xe khách đang đi lùi xảy ra va chạm với 2 thanh niên đi xe máy đang phóng nhanh đằng sau khiến cả người và xe lọt vào gầm ô tô.