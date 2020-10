Bán ra nửa triệu album ngày đầu, BLACKPINK vượt mặt loạt nhóm nữ lên thẳng ngôi "nữ hoàng chốt đơn"

Dù phiên bản digital full album đầu tay của BLACKPINK đã lên sóng từ ngày 2/10 nhưng phải tới ngày 6/10 vừa qua bản đĩa cứng mới chính thức lên kệ mở bán. Ngay khi vừa "mở cửa bán hàng", BLACKPINK đã "chốt đơn" lia lịa với lượng đĩa bán ra được thông báo đạt con số kỉ lục, cách biệt xa so với hai nghệ sĩ cùng ở top 5 là TWICE và IZ*ONE

Blink không khỏi vui mừng khi Hanteo thông tin BLACKPINK dành được vị trí dẫn đầu trong số những nghệ sĩ nữ Kpop được nhiều đĩa nhất trong ngày đầu tiên. Kết thúc ngày 6/10 theo giờ Hàn Quốc, Hanteo chính thức thông báo về lượng đĩa bán ra cho THE ALBUM trong ngày đầu tiên. Theo đó, các cô nàng BLACKPINK đã chính thức bán được 589.310 bản THE ALBUM.

Thành tích của BLACKPINK so với các nhóm nhạc nữ

Với thành tích này, BLACKPINK đã chính thức ghi tên mình vào top 3 nghệ sĩ Kpop bán được nhiều đĩa nhất ngày đầu của năm 2020 và cũng đạt vị trí thứ 4 ở danh sách các album có lượng tiêu thụ mạnh nhất ngày đầu trong lịch sử của Hanteo, chỉ xếp sau BTS và Baekhyun.

Trước những đối thủ như các nam idol mạnh mảng album, BLACKPINK đã thể hiện sự vượt trội khi là "bông hoa duy nhất giữa một khu rừng lớn" theo như lời các fan chia sẻ. Có một điểm đáng tiếc là khác với dự đoán của người hâm mộ, lượng tiêu thụ album vào cuối ngày chỉ nhích nhẹ vài chục nghìn bản, vẫn không thể vượt qua con số gần nhất hiện tại là album "Delight" của Baekhyun với 626.779 bản bán ra trong ngày đầu.

Bảng xếp hạng all time của Hanteo

Nhưng với thành tích hiện tại đã là quá đủ cho nhóm nữ nhà YG, các nhóm nhạc nữ khác sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều để đuổi kịp BLACKPINK khi thành tích bán đĩa ngày đầu của 4 cô nàng thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi so với vị trí thứ 2 hiện tại là TWICE.

Ngay sau khi phát hành bản digital, 'THE ALBUM' đã vươn lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng album iTunes ở 57 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Apple Music Album tại Hoa Kỳ và đứng đầu trong bảng xếp hạng album nhạc pop.

BLACKPINK vượt trội ở mảng nhạc digital

Ca khúc chủ đề 'Lovesick Girls 'đã xếp thứ nhất trên iTunes Worldwide Song Chart vào ngày thứ 2 (giờ Mỹ), ngày đầu tiên phát hành, cũng như thứ 3 trên Bảng xếp hạng Top 50 toàn cầu của Spotify.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ