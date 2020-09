Nợ tiền không trả được, thanh niên mang xe và điện thoại đi bán rồi 'mặt dày' báo công an bị cướp

Tin tức mới nhất ngày 5/9, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng H.G.Đ (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) về hành vi Báo tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Theo thông tin ban đầu, vào ngày 1/9 Công an phường Tân Phong nhận được tin báo của Đ về việc bị cướp tài sản vào chiều cùng ngày. Đ khai báo, vào khoảng 13h20 ngày 1/9, khi đang điều khiểm xe mô tô hiệu Sirius BS: 60F2-904xx trên đường đi làm về qua đoạn nội bộ thuộc KP7, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy biển Exciter (không rõ biển số xe) cướp giật.

Cũng theo Đ, 2 đối tượng này đã dùng bình xịt hơi cay khiến anh Đ bất tỉnh, cướp đi điện thoại và xe cùng một số giấy tờ cá nhân.

Đ trình báo, tổng số tài sản bị mất lên tới hơn 45 triệu đồng, gồm xe Sirius (trị giá khoảng 23 triệu), một điện thoại di động Iphone XS trị giá hơn 14 triệu đồng cùng 8,6 triệu tiền mặt.

Thế nhưng, khi vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa sau khi cử các trinh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nội dung trình báo về vụ cướp là giả.







Theo Công an Đồng Nai, sau những chứng cứ xác thực của cơ quan công an, Đ đã khai nhận báo cướp giả. Trước đó, Đ từng vay tiền ngoài xã hội nhưng không thể trả nên đã bán xe, bán điện thoại rồi đến Công an phường Tân Phong giả vờ trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình



