Biến căng chưa hết: Bạn Huỳnh Anh lên tiếng tố Quang Hải là người sống bạc bẽo, lăng nhăng

Tối ngày 2/11, MXH xôn xao khi một tài khoản Facebook có tên H.T.Q chia sẻ một bài tố dài về việc bị bạn trai cắm sừng. Điều đáng nói, tiểu tam không ai khác chính là hotgirl Nha Trang Huỳnh Anh - bạn gái của tiền vệ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải.

Ngay trong đêm, Huỳnh Anh cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô nàng khẳng định mọi chuyện từ ảnh đến đoạn tin nhắn được lan truyền chỉ là dàn dựng và sẽ nhờ công an vào cuộc để truy tìm người đứng sau. Tuy nhiên chỉ sau ít phút, bài đăng này đã biến mất trên trang cá nhân của Huỳnh Anh.

Bài đính chính trước đó của Huỳnh Anh

Sau vụ việc, Huỳnh Anh đã xóa rất nhiều hình ảnh trên trang cá nhân, xóa hết ảnh chụp chung với Quang Hải, unfollow anh chàng trên instagram. Bên cạnh đó, Huỳnh Anh cũng đã khóa bình luận công khai và không đưa ra thêm bất kỳ một phản hồi nào.

Cứ tưởng mọi chuyện đã dần lắng xuống thì mới đây, trong bức ảnh mới nhất của Huỳnh Anh trên instagram một cô gái có tài khoản @cate... đã bình luận dài khiến nhiều người chú ý. Người này tự nhận là bạn thân của Huỳnh Anh, lên tiếng rõ ràng hơn về vụ việc. Cô cho biết, không bàn chuyện bạn của mình đúng hay sai nhưng Quang Hải đích thực là người sống lăng nhăng, bạc bẽo.

Trích nguyên văn lời chia sẻ như sau:

"Mình là một người khá thân thiết của Huỳnh Anh. Huỳnh Anh chuyển đến Hà Nội và thuê nhà ở khu vực Cát Linh vào cuối tháng 2 và cũng quen Quang Hải ở thời điểm đó. Khi ấy, Quang Hải là người trực tiếp đưa đón Huỳnh Anh.

Những gì xảy ra giữa họ, nhóm chung bọn mình đều biết. Huỳnh Anh đúng hay sai mình không dám khẳng định nhưng mọi người đừng quên phốt của Quang Hải vào tháng 6 (vụ bị hack Facebook).

Dịp 8/3, Quang Hải có tặng hoa cho Huỳnh Anh muốn bắt đầu mối quan hệ mới. Vậy mà tầm nửa tháng sau anh ta nhắn với bạn mình là còn thương người yêu cũ. Và thế là bạn mình bị đá.

Sau đó cuối tháng 3, Quang Hải liên lạc với bạn mình và bảo rằng thời gian trôi qua mới nhận ra là yêu bạn mình và sẽ cắt đứt với Nhật Lê.

Đầu tháng 4, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Cái bánh kem mà Quang Hải cầm trên tay chụp vào ngày 12/4 cũng là do Huỳnh Anh tự tay làm mọi người ạ. Sau đó họ vẫn yêu nhau và gặp gỡ hàng ngày. Mỗi lần đến nhà, Huỳnh Anh luôn là người vào bếp nấu cơm cho bạn trai thưởng thức.

Thời điểm Quang Hải bị lộ tin nhắn Facebook, mọi chuyện vỡ lở. Anh ta ngoài quen Huỳnh Anh cũng đi tán tỉnh những cô gái khác. Sự việc lan truyền, Quang Hải gọi điện xin Huỳnh Anh đừng bỏ mình bởi nếu bị 'đá', anh ta sẽ bị cả thiên hạ cười vào mặt. Giờ ngẫm lại, chỉ trách bạn mình dại mà thôi.

Bài tố của bạn thân Huỳnh Anh

Yêu Quang Hải, Huỳnh Anh chưa bao giờ dùng danh xưng 'bạn gái Quang Hải' để nhận PR, quảng cáo sản phẩm dù nhận được rất nhiều lời đề nghị. Đó là cách bạn mình chứng minh đến với Quang Hải bằng tình cảm chân thành.

Thật sự anh ta quá tàn nhẫn khi lấy bạn mình ra làm bình phong để che chắn suốt khoảng thời gian tồi tệ khi bị hack Facebook. Lúc yêu nhau, Quang Hải vẫn có vài mối khác khiến bạn mình khóc rất nhiều lần.

Mỗi lần bị phát hiện, anh ta lại nhắn tin xin lỗi, hứa không tái phạm. Và đến khi scandal của anh ta qua đi cũng là lúc bạn mình bị đá".



Khi được liên hệ, tài khoản @cate... xác nhận những gì mình viết hoàn toàn đúng sự thật và cho biết, sẵn sàng đối chất ba bên nếu cần thiết, theo 2sao.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ