Bạn thân CEO Matt Liu lên tiếng vụ bạn gái cũ, thực hư chuyện đi Phan Thiết với cô gái khác là gì?

Chưa kịp vui mừng vì thành đôi với Hoa hậu Hương Giang sau chương trình 'Người ấy là ai', chàng CEO trẻ sinh năm 1994 Matt Liu đã không may dính phải lùm xùm với bạn gái cũ.

M.T cho biết, bản thân chính là người cùng anh chàng xây dựng công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm nay, cả 2 đã chính thức 'đường ai nấy đi'. Điều này khác hẳn với chia sẻ trước đó của CEO Singapore khi khẳng định trên chương trình Người ấy là ai rằng, đã chia tay bạn gái cũ được 1 năm. Cụ thể, bạn gái cũ 4 năm của Matt Liu là

Matt Liu và bạn gái cũ.

Khi được hỏi về nguyên nhân chia tay, M.T cũng cho biết: "Lúc mình và Matt giận nhau, Matt chở bạn gái khác đi Phan Thiết". Dù cư dân mạng chờ mong nhưng đến thời điểm hiện tại, Matt Liu vẫn chưa lên tiếng về vụ việc còn M.T cũng đã khóa facebook cá nhân.

đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong và khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Người hâm mộ lập tức dành những lời động viên cho Hương Giang, mong nữ ca sĩ không nên suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo lắng vì tối xảy ra sự việc, Hương Giang đã chia sẻ hình ảnh cùng hội bạn thân nhưng

đi chơi Đà Lạt của Matt Liu và hội bạn thân được chụp ngày 27/3 mà mọi người tưởng nhầm là Hương Giang trước đó. Liên quan đến vụ việc, PV Pháp luật và Bạn đọc đã liên hệ với người chị thân thiết của Matt Liu tên Thùy Dung. Được biết, Dung cũng chính là cô gái có mặt trong bức ảnh

Thùy Dung cũng chính là cô gái có mặt trong bức ảnh đi chơi Đà Lạt của Matt Liu và hội bạn thân chứ không phải Hương Giang.

Matt Liu có mối quan hệ thân thiết trên 20 năm và khẳng định: "Người trong ảnh đi Đà Lạt mà mọi người chia sẻ chính là tôi, không phải là Hương Giang hay M.T." Thùy Dung cho biết, gia đình bạn trai cô và

Thêm hình ảnh của Thùy Dung.

Khi hỏi về việc bạn gái cũ Matt Liu 'tố' anh chàng đi Phan Thiết với cô gái khác, chị Dung khẳng định, khi đó Matt Liu và bạn gái đã chia tay. Do đó, chuyện một chàng trai độc thân muốn đi với ai là chuyện riêng của họ.

Thùy Dung cũng cho biết, những thông tin trên mạng về Matt Liu và bạn gái cũ là không đúng. Cô bổ sung: "Hiện tại, Matt Liu không muốn lên tiếng vì cả Matt và Hương Giang yêu nhau thật lòng, không muốn điều gì can thiệp vào con đường cả hai đang đi".



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ