Bạn thân ơi! Hè này cùng du lịch Đà Nẵng – Hội An nhé!

Nếu bạn từng đọc được ở đâu đó nói rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam và băn khoăn rằng tại sao nơi đây lại được mệnh danh như thế. Thì hãy cùng theo chân 5 bạn gái xinh đẹp sau tìm kiếm đáp án cho câu hỏi trên nhé!

Đà Nẵng – nơi sở hữu vô vàn địa điểm du lịch hấp dẫn

Những ai từng đến Đà Nẵng đều công nhận một điều ở đây có quá nhiều điểm du lịch hấp dẫn để tham quan mà bạn không thể nào đi hết chỉ trong 1, 2 ngày. Du khách có thể dành hẳn nửa ngày để vui chơi ở Bà Nà Hills - tiên cảnh hấp dẫn được xây dựng theo phong cách châu Âu giữa mây trời Đà Nẵng, chụp những bức ảnh check-in trên Cầu Vàng. Một nửa ngày còn lại, bạn có thể hòa mình vào những cơn sóng biển nối đuôi nhau ở biển Mỹ Khê. Với biển xanh cát trắng, bạn sẽ thích thú tắm nắng thư giãn, nghe tiếng gió biển rì rào và hít thở không khí trong lành hiếm có ở nơi đây. Nếu thích các trò cảm giác mạnh, du khách hãy đến Asia Park để phiêu tới bến cùng những trò tê giác cuồng nộ, tàu lượn siêu tốc… Không những thế những khu kiến trúc, các loại hình nghệ thuật đa dạng mang đặc trưng của các quốc gia ở đây sẽ cho bạn thêm kiến thức bổ ích. Khi đêm xuống, khi ngồi trên vòng quay mặt trời Sun Wheel ngắm toàn thành phố Đà Nẵng lung linh dưới ánh đèn, bạn có thể nhìn thấy thấp thoáng xa xa cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý sáng lấp lánh.





Từ Đà Nẵng, du khách chỉ mất khoảng 1h ô tô để đến phố cổ Hội An. Thành phố hấp dẫn này không chỉ có biển xanh vẫy gọi mà còn có núi cao xanh mát. Hãy đặt chân lên bán đảo Sơn Trà để hít căng lồng ngực không khí trong lành, ngắm Đà Nẵng chìm trong những màu xanh đa sắc khác nhau thì bạn mới hiểu tại sao thành phố này lại mang đến cho du khách sự yên bình đến thế. Màu xanh lam của nước biển, xanh lục của lá cây, xanh thiên thanh của bầu trời. Nhưng chưa hết, nếu bán đảo Sơn Trà phủ xanh cây cối thì núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ với những núi đá phủ rêu phong. Khi tham quan chùa Linh Ứng Non Nước, bức tượng đá Phật Bà Quan Âm trên tòa sen hiền từ khiến du khách tưởng như đặt chân đến cõi phật. Du khách đến đây để tìm về chốn thanh tịnh, ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ những bông sen nở bên hồ, nghe tiếng chim hót líu lo trên những cành lá. Hay tới biển An Bàng – nơi chẳng quá xô bồ nhưng lại để lại trong lòng du khách những dư vị rất riêng.





Nền ẩm thực hấp dẫn

Cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là một trong những nơi có ẩm thực đường phố hấp dẫn khiến du khách mê mẩn. Những buổi tối ngắm cảnh đêm từ Cầu Rồng hay dọc đường bờ biển, ngang qua đoạn đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, du khách sẽ thấy những nhà hàng hải sản đông kín người. Dường như trong cảnh trăng thanh gió mát, sóng biển rì rào vỗ bờ thì thưởng thức những chú tôm hùm càng bự, mực nướng, cá hấp,… sẽ ngon và đậm vị hơn. Những câu chuyện cũng dễ vào và tiếng hô “Cạn ly” vang lên khắp chốn. Đà Nẵng cũng pha trộn những tinh hoa ẩm thực của những vùng miền xung quanh. Bạn có thể tìm bún bò tái, bò nạm, bún giò được nấu với phong cách Huế chuẩn vị từ nước dùng thanh đạm đến móng giò được ninh nhừ. Du khách có thể ăn cao lầu trên đất Đà Nẵng mà không cần phải đi thêm 30km để đến Hội An. Những bát cao lầu làm từ sợi mì Hội An, thêm chút thịt heo, rau sống kèm thêm chút nước dùng và miếng bánh tráng chiên sẽ khiến bạn vừa xuýt xoa khen ngon vừa thưởng thức.

Trong mắt du khách quốc tế, những món làm từ bún, miến là điểm nhấn cho ẩm thực Việt Nam. Đến Hà Nội ăn bún chả, vào Hồ Chí Minh ăn hủ tiếu thì khi vào Đà Nẵng du khách nhất định nên thử mỳ Quảng. Phiên bản mỳ Quảng Đà Nẵng mà bạn có thể gặp ở bất kì quán ăn nào với các “topping” đa dạng cho bạn lựa chọn, từ mỳ Quảng ếch, mỳ Quảng chả, mỳ Quảng gà… Có khoảng 10 biến tấu với hương vị khác nhau, mỗi ngày ăn 2 bữa cũng không sợ chán. Ngoài ra có một món ăn rất ngon mà bạn cũng nên thử là bún mắm. Có những ngày đang ở Hà Nội mà cảm thấy nhớ da diết vị mắm nêm tuyệt hảo, vị thanh của dứa, vị ngọt của bún kèm chút cay của ớt hòa trộn trong bát bún mắm. Không ở nơi nào khác – chỉ Đà Nẵng mới là nơi mà du khách có thể tìm được hương vị đặc biệt khó cưỡng in đậm trong tâm trí như thế này.

Chuyến du lịch đến thành phố đáng sống nhất thế giới này phù hợp với cả gia đình , những đôi lứa yêu nhau đi hưởng tuần trăng mật, những hội bạn thân hay chỉ đơn giản là một mình xách balo đi phượt thì Đà Nẵng – Hội An cũng vẫn là một lựa chọn tuyệt vời. Hãy đến đây để cảm nhận đất nước mình đẹp hơn bao giờ hết với rừng núi đan xen biển xanh cát trắng, để cảm nhận nhịp sống đô thị hiện đại của thành phố khi lên đèn và có câu trả lời cho câu hỏi “tại sao phải đến Đà Nẵng ít nhất một lần trong đời” mà bạn vẫn thường thấy trên mạng!

Theo Ph.M/SKCĐ