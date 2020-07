 Bạn thân ơi, ta có hẹn hè này cùng du lịch Lý Sơn

Lý Sơn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi nằm cách bờ khoảng 30km có diện tích gần 10km2 với dân số hơn 20.000 người. Đảo Lý Sơn để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách với những ngày nắng ấm mênh mang, những bãi biển trong vắt và người dân vô cùng dễ mến.

Du lịch Lý Sơn – vẻ đẹp hoang sơ của một huyện đảo dung dị

Điều tạo nên sự khác biệt của Lý Sơn so với nhiều khu du lịch khác là khi nền công nghiệp hiện đại chạm tay vào đảo với các khu resort, khách sạn 5 sao, Lý Sơn vẫn giữ riêng cho mình nét đẹp hoang sơ hiếm có. Đó là vết tích của một núi lửa với 5 miệng, những vách đá chênh vênh hướng ra biển, cổng Tò Vò, Mù Cu, Hang Câu sừng sững, hùng vĩ giữa trời mây để lại nhiều dấu ấn khó phai cho du khách khi du lịch Lý Sơn.

Không chỉ vậy, huyện đảo Lý Sơn còn có ý nghĩa rất quan trọng trong chủ quyền trên biển của nước ta. Nơi đây có những khu mộ gió sừng sững hằng ngày nghe tiếng sóng vỗ để nói lên lòng yêu nước, bất khuất của chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ta.

Du lịch Lý Sơn – khám phá vết tích của đảo núi lửa duy nhất ở biển Đông Việt Nam

Đảo Lý Sơn là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. Ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo. Dù đã “ngủ yên” cách đây khoảng 2,5 triệu năm nhưng những khối nham thạch đã kiến tạo nên ngọn núi Thới Lới nằm trên địa bàn thôn Đông, xã An Hải (Lý Sơn) vẫn khiến ta hình dung được sự mạnh mẽ của nham thạch phun trào ngày ấy. Bây giờ đây, trên miệng núi lửa kia lại xuất hiện hồ nước ngọt Thới Lới tuyệt đẹp, làn nước trong xanh, dịu nhẹ theo chiều gió mà du khách khi đến đây phải choáng trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ấy.

Du lịch Lý Sơn – nơi sở hữu những hòn đảo tựa thiên đường

Đảo Bé Lý Sơn được mệnh danh là “nơi chỉ cách thiên đường một bước chân”. Đảo Bé hay còn gọi là đảo An Bình tuy rất nhỏ nhưng lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn được bao bọc bởi cánh cung vách đá cao. Làn nước trong xanh của đảo được chấm phá bởi những vách đá đen hùng vĩ đã tạo nên một bức tranh thiên đường rất riêng mà ai ai khi tới đây đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền bí ấy.

Không chỉ vậy, là những con người của biển khơi, người dân đảo Lý Sơn rất thân thiện và hòa nhã. Bạn có thể hỏi thăm hay trò chuyện với họ một cách tự nhiên nhất. Họ phóng khoáng như chính biển khởi rộng lớn đã ăn sâu vào tính cách của người dân xứ Lý Sơn này!

Du lịch Lý Sơn – ăn hải sải thả ga, chẳng phải lo về giá!

Nhắc đến Lý Sơn là nhắc đến những cánh đồng tỏi rộng lớn. Đến Lý Sơn bạn có thể mua về cho gia đình và bạn bè những gói tỏi thật đẹp, kích thước của những củ tỏi tương đương nhau và còn rất thơm nữa. Đặc biệt, du khách cũng nên thử qua món gỏi tỏi được làm từ tỏi cùng với đậu phộng, rau thơm và một ít bột ngọt, đường. Gỏi tỏi thường được ăn cùng với bánh tráng nướng tạo nên hương vị cực kỳ hấp dẫn.

Một điều khá đặc biệt ở đảo Lý Sơn là nơi đây không có cua thường mà chỉ có loài “cua Vua” hay cua Huỳnh Đế. Xưa kia, loài cua này được dâng lên cho vua bởi hương vị thơm ngon, thịt chắc ngọt và tươi. Bây giờ, du khách cũng có thể thưởng thức món cua Huỳnh Đế tại đảo Lý Sơn với giá chỉ khoảng 550.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với các nơi khác.

Những chuyến đi du lịch không chỉ cho bạn khám phá thêm nhiều điều kỳ thú, mới lạ ở những vùng đất mới mà còn là sợi dây vô hình gắn bó tình bạn với nhau hơn. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ là động lực để bạn và hội bạn thân khám phá Lý Sơn trong chuyến du lịch sắp tới.

