Ban tổ chức sân Hà Tĩnh cầm chắc án phạt sau sự cố 'vỡ sân' trận Hồng Lĩnh - Hà Nội FC

Theo đó, số lượng khán giả tới theo dõi trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC vượt qua sức chứa của sân gây quá tải, nhiều người tràn xuống đường biên để đứng, đe dọa an toàn đến trận đấu. Trong khi đó, phía ngoài sân cũng còn rất đông người hâm mộ có vé nhưng không thể vào sân. Tình trạng quá tải đã khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 22 phút.

Nói về sự cố này, ông Nguyễn Trọng Hoài - Trưởng ban điều hành V-league 2020 khẳng định, ban tổ chức (BTC) sân Hà Tĩnh chắc chắn sẽ bị phạt.

"Tôi đang tập hợp hồ sơ để chuyển tới ban kỷ luật VFF. Án phạt mức nào thì ban kỷ luật sẽ quyết định. Tôi chỉ tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ để gửi sang. Ban kỷ luật sẽ căn cứ vi phạm ở điều nào, khung nào để xử phạt", VTC News dẫn lời ông Hoài.

Phía ông Vũ Xuân Thành - Trưởng ban kỷ luật VFF cũng cho biết sẽ quyết định án phạt trong tuần tới.

"Ban tổ chức chỗ anh Hoài sẽ họp, gửi toàn bộ tài liệu giám sát và kèm theo băng hình tới ban kỷ luật. Ngày mai hoặc ngày kia, ban kỷ luật mới họp để đưa ra phương án xử lý. Phải chờ kết thúc cả vòng đấu ở hạng Nhất và V-League, đợi có băng hình trên toàn quốc gửi về", ông Thành cho biết.

Theo Khoản 3, Điều 68 quy định về Kỷ luật của VFF: "BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10 triệu đồng".

Về sự cố "vỡ sân" ở Hà Tĩnh, được biết, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh này cũng đã công khai xin lỗi người hâm mộ trên các phương tiện truyền thông.



Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết, sân Hà Tĩnh có chứa khoảng 16.000 người, BTC in 12.300 vé bán và 1.020 vé mời, lượng vé phát ra đảm bảo sức chứa của sân. Tuy nhiên, trước trận đấu đã có khoảng 2.000 người leo trèo, xô đẩy cổng khiến người kiểm soát không kịp xé vé. Ngoài ra còn tình trạng sử dụng vé giả, vé scan cũng khiến lượng khán giả tăng vượt con số dự kiến, gây nên sự cố không đáng có.

