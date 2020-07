Hé lộ mức án gã bạn trai cũ phải nhận sau hơn 7 tháng cố ca sĩ Goo Hara qua đời

Dù đã hơn 7 tháng trôi qua, sự ra đi bất ngờ của Goo Hara vẫn khiến nhiều người xót thương, đau lòng. Cô gái trẻ ấy luôn phải chịu quá nhiều đau khổ và bất công, từ những lùm xùm, tranh chấp tài sản trong gia đình đến những bê bối mà bạn trai cũ gây ra.



Ngày 2/7, trong phiên tòa phúc thẩm đầu tiên, Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ án tù treo của Choi Jong Bum - bạn trai cũ của cố ca sĩ Goo Hara. Theo đó, Choi Jong Bum bị kết án 1 năm tù vì tội bạo lực tình dục.

Cố ca sĩ Goo Hara.

Kết quả này nhanh chóng vấp phải những tranh cãi từ công chúng. Hầu hết mọi người đều cho rằng 1 năm tù là mức án quá nhẹ nhàng so với những gì mà gã này đã làm. Trước đó, không chỉ có hành vi bạo lực với Goo Hara khi cả 2 xảy ra tranh cãi, Choi còn đe dọa sẽ tung clip nhạy cảm để uy hiếp bạn gái cũ.

Đây cũng chính là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của Goo Hara, cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nữ idol tìm đến biện pháp cực đoan để giải thoát bản thân.



Trước đó, Choi nhận bản án sơ thẩm là 18 tháng tù treo và 3 năm tù giam nếu vi phạm trong thời gian quản chế. Mức án này đã khiến nhiều người không thể chấp nhận nổi. Trong phiên tòa xét xử này, tòa đã không thể đưa ra kết luận liệu Choi Jong Bum có quay phim trái phép hay không. Tuy nhiên, gã đã bị tuyên các tội khác như phá hủy tài sản, hành hung, đe doạ, sử dụng vũ lực...

Dù án tù treo đã chính thức được bác bỏ nhưng mức án 1 năm tù vẫn chưa thể thỏa đáng hay xoa dịu nỗi đau mất mát của người thân và những người yêu quý cố ca sĩ Goo Hara.

Còn ở phiên tòa sáng 2/7, Choi Jong Bum đã được xác nhận tội danh quay phim trái phép, vi phạm Đạo luật liên quan đến án bạo hành. Do đó, tòa quyết định bỏ án tù treo và tăng mức độ xử phạt.





